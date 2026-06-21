Cómo ver en vivo en línea el combate por el título de boxeo entre Oscar Collazo y Joey Canoy

En una pelea por el campeonato, el puertorriqueño Óscar Collazo se enfrentará al boxeador filipino Joey Canoy en un combate de 12 rounds. ¿Qué está en juego? Los cinturones de campeón de peso paja de la WBA y la WBO de Collazo. Al final del combate, uno de estos luchadores se quedará con el título o terminará en empate.

El sábado 20 de junio, Collazo (14-0-0) vs. Canoy (25-5-2) se llevará a cabo en Frontwave Arena, en Oceanside, California, con un inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT. Se espera que la entrada al ring para el evento principal sea alrededor de las 10:30 p.m. ET/7:30 p.m. PT.

Para la pelea de Golden Boy Promotions, Óscar Collazo busca retener sus títulos de la WBA y la WBO, mientras persigue el cinturón de la IBF, para convertirse en el campeón indiscutible de peso paja en el boxeo. Este enfrentamiento contra Joey Canoy es un paso más cerca de ese objetivo al enfrentarse a Pedro Taduran, quien actualmente ostenta el título de la IBF. Por su parte, Canoy no ha perdido una pelea desde 2019, a pesar de su récord de 25-5-2. Tiene una alta tasa de nocauts, así que será interesante ver cómo Collazo maneja la presión.

Mientras tanto, algunos famosos y atletas estrella podrían estar presentes durante el evento principal. Destaca Bad Bunny, quien es un buen amigo y fan de Óscar Collazo. El boxeador se ha caracterizado por compartir el escenario con Bad Bunny en el pasado, especialmente durante la residencia del rapero puertorriqueño en San Juan el año pasado.

Collazo vs. Canoy está disponible como un evento de boxeo en vivo premium, por lo que es gratuito para los suscriptores de DAZN.

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Las peleas durante el evento de boxeo son gratuitas para los suscriptores. La pelea entre Oscar Collazo y Joey Canoy se podrá ver en vivo en DAZN para los suscriptores.

Cartel Principal, 8 p.m. ET/5 p.m. PT

Peso Paja: Oscar Collazo (campeón) vs. Joey Canoy – Evento Principal; Pelea por el Título WBA y WBO

Peso Semipesado: Yair Gallardo vs. Buneet Bisla

Súper Ligero: Ruslan Abdullaev vs. Orestes Velázquez

Peso Pesado: Joshua Edwards vs. Garreth Payton

Ligero: Daniel García vs. Christopher Rodríguez

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