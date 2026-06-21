Bale respalda a Mourinho para manejar los egos en el Real Madrid

El jugador Gareth Bale cree que Jose Mourinho tiene un plan para gestionar los egos dentro del actual equipo del Real Madrid en su regreso al club.

La llegada de Mourinho a la capital española fue confirmada este mes, 13 años después de su primera etapa como entrenador, reemplazando a Álvaro Arbeloa. El técnico de 63 años firmó un contrato de tres años con Los Blancos con el objetivo de cambiar la fortuna del club después de una temporada sin trofeos en 2025-26.

La temporada fue problemática tanto dentro como fuera del campo, con altercados entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni después del entrenamiento, y Kylian Mbappé descontento con Arbeloa al considerarse el cuarto delantero del Madrid. Además, el Madrid perdió la liga ante su rival de Clásico, el Barcelona, y fue eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones, además de caer ante el Albacete en la Copa del Rey.

Bale, quien pasó nueve años en el Madrid y una temporada a préstamo con Mourinho en el Tottenham, confía en que las cosas mejorarán bajo su dirección.

En su primer periodo como entrenador del Madrid, entre 2010 y 2013, Mourinho ganó 126 de sus 174 partidos en todas las competiciones, y logró tres grandes títulos en ese tiempo. Su porcentaje de victorias del 72,4% en el Madrid es el más alto de cualquier equipo que ha dirigido.

Bale enumeró 258 apariciones en el Madrid en todas las competiciones, anotando 106 goles y proporcionando 57 asistencias, además de ganar 16 trofeos importantes, incluidos tres títulos de LaLiga y cinco Ligas de Campeones.

Durante su préstamo en el Tottenham bajo la dirección de Mourinho, Bale tuvo 19 participaciones directas en gol en 34 apariciones, y cree que su experiencia en el manejo del Madrid será crucial en esta etapa.

Bale destacó la experiencia de Mourinho y su habilidad para sacar lo mejor de cada jugador. Mourinho conoce la dinámica del Madrid y sabe cómo trabajan las cosas, por lo que estará elaborando un plan para que funcione.