Noticias del mundo: Lo que te perdiste esta semana a nivel internacional

CHINA

Se han visto obligados a cancelar la cena. Los funcionarios chinos no pueden entrar a un popular restaurante con estrella Michelin en Beijing debido a una decisión del gobierno. Los funcionarios han sido prohibidos, sin una explicación pública, de cenar en King’s Joy, conocido por su menú vegetariano, desde el año pasado, según CNN. El famoso restaurante es solo uno de una lista no publicada de lugares a los que los funcionarios no pueden asistir. Aunque no se ha dado una razón oficial para la prohibición, se cree que refleja las preocupaciones sobre el menú de degustación de $250 por persona de King’s Joy, en medio de la amplia ofensiva del Presidente Xi Jinping contra el consumo excesivo y el desperdicio de alimentos.

MEXICO

La Ciudad de México recaudó cerca de $70 millones durante el fin de semana inaugural de la Copa del Mundo. Agencia de Noticias Xinhua vía Getty Images

Su copa se desborda de dinero. El fin de semana de apertura de la Copa del Mundo generó cerca de $70 millones solo para la Ciudad de México. El informe, realizado por Forbes México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, calculó los ingresos del primer fin de semana del torneo, que comenzó el 11 de junio. La impresionante estadística tuvo en cuenta factores como la ocupación hotelera, la compra de productos y ventas de alimentos y bebidas en restaurantes, que reportaron un aumento de hasta el 40% en ganancias durante el primer fin de semana del torneo.

AUSTRALIA

Un pregonero de la ciudad obtuvo un Récord Mundial Guinness cuando su grito alcanzó impresionantes 122.4 decibelios, el mismo nivel que un concierto de rock y un jet militar despegando. Lord Joseph, también conocido como Joseph McGrail-Bateup, que sirve como pregonero oficial para Canberra y Queanbeyan, fue nombrado para el cargo en 2017. Estableció el récord mundial para el grito más fuerte por un individuo (masculino) en mayo.

El pregonero de la ciudad australiana Joseph McGrail-Bateup obtuvo un récord mundial por su grito. facebook/GuinnessWorldRecords

NIGERIA

El portero Maduka Okoye se volvió viral durante la Copa del Mundo debido a su buen aspecto. El joven de 25 años fue elogiado en las redes sociales esta semana después de que lo capturaran en cámara durante una presentación previa al partido antes de que Nigeria perdiera 2-1 en un partido amistoso contra Portugal.

El portero Maduka Okoye se volvió viral por su buen aspecto durante la Copa del Mundo. Getty Images

ISRAEL

Este niño es todo un personaje. Una valiosa pintura en el Museo de Israel en Jerusalén fue dañada por un niño de 5 años que sostenía una piña. Los conservadores están trabajando actualmente en la restauración de la pintura al óleo de 1959 “Castillo de los Pirineos” del célebre artista belga René Magritte.

Con información de Agencias