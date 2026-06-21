Angel Reese No puede pasear por la ciudad, pero le encanta soñar y Atlanta sin pesadillas.

Olvida lo de ser verde.

Con disculpas a la Rana Gustavo, no es fácil ser Barbie, o ATL Peach Barbie, o mejor aún, ATL Barbie, que es el apodo que Angel Reese prefiere en estos días desde que trasladó su rostro prominente y su juego en abril de Chicago Sky al Atlanta Dream.

Si Reese no es la mujer de 24 años más famosa del planeta, está profundamente mezclada con Caitlin Clark, su archienemiga en zapatillas desde sus días universitarios, y Billie Eilish, que puede cantar más que un poco, pero que no tiene la combinación de otras cualidades de Reese que incluyen el pick and roll.

Sobre las otras cualidades de Reese…

Paseó por la pasarela del desfile de moda de Victoria’s Secret cuando no estaba promocionando los productos del minorista de ropa femenina en general. Apareció en el Issue de trajes de baño de Sports Illustrated. Tiene un podcast. Según Forbes, tiene acuerdos con 2K Sports, Amazon, Beats by Dre, Coty, General Mills, LVMH, McDonald’s, Panini, Reebok y The Hershey Company.

También es importante destacar que el año pasado ocupó el puesto 15o en la lista de las atletas femeninas mejor pagadas del mundo de Forbes con $9.4 millones.

También ayuda que Reese sea una espléndidamente atlética de 6 pies y 3 pulgadas y pueda utilizar eso con sus 165 libras para rebotar como loca durante los juegos de la WNBA, realizando más hazañas, desde bloquear sas cestas de oponentes hacia la estratosfera hasta rendir eficientemente en la zona.

Llevó a LSU al Final Four del campeonato nacional de mujeres sobre Clark e Iowa en abril de 2023, y un mes después, celebró su cumpleaños número 21 comprando un Mercedes-Benz negro.

Se lo podía permitir.

Ella era la reina de los acuerdos NIL (nombre, imagen y semejanza). Según Yahoo Sports, empató con el mariscal de campo de UCLA Chase Griffin por la segunda cantidad más alta entre atletas universitarios masculinos y femeninos con 26 acuerdos.

Esa es una vida de visibilidad para Reese, y aún no hemos mencionado las ligas juveniles alrededor de su área nativa de Baltimore, donde compitió contra jugadores mayores e incluso chicos que se frotaban los ojos por las habilidades en la canasta de una niña.

Lo cual me hizo preguntarme…

Con Reese sentada enfrente en la tarde del sábado en Atlanta en el State Farm Arena después de ayudar mucho al Dream a permanecer entre la elite de la WNBA con un récord de 11-4 tras una victoria por 113-96 sobre el Indiana Fever, me preguntaba: ¿Cómo es ser Angel Camille Reese en un día normal?

¿Cuál es la respuesta que obtienes al caminar por la ciudad aquí en Atlanta en comparación con lo que recibiste en Chicago?

Reese formó esa sonrisa de Barbie antes de no perder tiempo en responder de la única manera que sabe.

Carismáticamente.

â€œBueno, uno,â€ dijo Reese, con esa sonrisa convirtiéndose en una risa contagiosa, haciendo que casi todos los demás en la habitación le siguieran.

Luego agregó, â€œCreo que todos saben que nunca he paseado por la ciudad en ningún lugar. No puedo caminar por la ciudad. Ojalá. Una de mis compañeras de equipo acababa de preguntarme cuándo fue la última vez que pude pasear por la calle. Desafortunadamente, no he podido hacerlo, pero aprecio el apoyo aquí en Atlanta, aunque no he podido hablar con ellos.

â€œPero disfruto de la base de fans aquí. Es increíble. Es saludable. Todo el mundo sale y realmente nos apoya. Solo ver a Atlanta presentarse.â€

Realmente lo hacía antes de ser Barbie, ¿por qué no?

El Dream estaba lleno de estrellas All-Star en la línea defensiva Rhyne Howard y Allisha Gray, y la base Jordin Canada estaba entre las mejores de la liga. El banquillo eventualmente se alargó y se fortaleció con Te-Hina Paopao, Madina Okot y otros, y luego el Dream causó pesadillas a sus oponentes con uno de los acuerdos más grandes de la agencia libre de la historia de la WNBA.

El 6 de abril, el Dream arrebató a Reese de sus frustraciones con una franquicia disfuncional de Chicago al dar a Sky selecciones de primera ronda en 2027 y 2028. El Dream también recibió el derecho a intercambiar selecciones de segunda ronda con Chicago en 2028. Sin esperanza de desafiar pronto por un título mundial, y con la séptima nómina más alta de la WNBA, Chicago solo quería deshacerse de una Reese descontenta y su contrato, que estaba al borde de subir hacia el lado lejano de la luna.

A Atlanta no le importó.

Vea la lista de talentosas jugadoras del Dream.

Sin embargo, Reese es una adición costosa.

Desde que fue la séptima selección general de Chicago en el draft de la WNBA de 2024, está en el tercer año de un contrato de novata de cuatro años. Inicialmente, valía $324,383 en total, pero ella y otros 37 jugadores en acuerdos existentes tuvieron sus salarios ajustados para que coincidieran con la escala salarial actualizada en el nuevo acuerdo colectivo firmado el mes pasado. Spotrac.com señaló que su salario base para 2026 aumentó de $75,000 a $350,692.

Según Yahoo.com, â€œEl contrato de Reese tiene una opción de equipo para la temporada 2027. Si se ejerce, ganaría $396,282 – a menos que reciba honores All-WNBA esta temporada, en cuyo caso sería elegible para un contrato máximo de hasta $1.4 millones la próxima temporada. Eso no es un escenario descabellado para Reese, una estrella del All-Star de la WNBA en dos ocasiones que lideró la liga en promedio de rebotes en cada una de sus primeras dos temporadas y fue nombrada en el equipo de novatas en 2024.â€

Eso son preocupaciones futuras para el Dream.

Por ahora, aquí está todo lo que necesitas saber: el Dream acaba de tener su 51er lleno consecutivo en casa, la racha más larga en la WNBA. Cierto, normalmente juegan en la instalación más pequeña de la liga (Gateway Center Arena, con una capacidad de 3,500), pero un lleno es un lleno.

No solo eso, la creciente popularidad del Dream, con multitudes energéticas y artistas locales de renombre nacional durante los juegos, obligó a la franquicia a programar cinco juegos esta temporada en el State Farm Arena (con una capacidad de baloncesto de alrededor de 17,000). El Dream anunció la semana pasada que están agregando un sexto juego en casa esta temporada en el State Farm Arena cuando el campeón mundial defensor Las Vegas Aces venga a la ciudad el 3 de agosto.

Indiana no tiene la distinción de dos títulos de la WNBA en los últimos tres años, pero Indiana tiene a Clark.

Ella contribuyó en mayor medida a los números récord de TV y asistencia de la liga en 2024 con su capacidad para acertar tiros desde cualquier parte de la cancha, entregar pases imposibles a sus compañeros de equipo y convertirse en un atractivo masivo en casa y visitante gracias a su habilidad para molestar a los oponentes, árbitros y también compañeros de equipo y entrenadores en un abrir y cerrar de ojos.

Clark y Reese comenzaron una enemistad cuando sus equipos universitarios hicieron viajes consecutivos al juego de campeonato nacional del Final Four de mujeres. Reese ganó el primero con LSU mientras hacía un gesto de burla hacia Clark en el camino, pero Clark e Iowa tomaron la revancha en 2024.

Sus batallas en la WNBA han presentado juego físico y charla basura, así que esto fue más de lo mismo el sábado. Terminó con juegos consecutivos entre Atlanta e Indiana, y el Dream también se llevó el otro el jueves (108-101), pero ese fue en la carretera.

Para el juego en casa del sábado, todos vinieron a abrazar al Dream.

Bueno, principalmente Barbie.

Latto estuvo allí, junto con la leyenda de los Hawks Dominique Wilkins, Dawn Staley de la fama de entrenadora de Carolina del Sur, la prolífica boxeadora Claressa Shields, el rapero local Fabo y el alcalde de Atlanta Andre Dickens.

También estuvo Jaleel White.

Ya sabes, Steve Urkel.

â€œEllos aparecen. Atlanta es grande. A todos les encanta estar en el ‘A’. Las celebridades y todo el mundo,â€ dijo Reese, cuyos ocho rebotes contra Indiana le dieron 1,000 en 79 juegos para convertirse en la jugadora más rápida de la WNBA en alcanzar ese hito. â€œEs como la meca aquí, y esto es durante el verano, cuando todo el mundo pasa por la ciudad y todo el mundo quiere estar aquí, lo que lo hace realmente genial.

â€œY cuando ganas, lo hace aún mejor.

Por cierto, los funcionarios del Dream dijeron en su comunicado de prensa la semana pasada sobre el cambio del juego de Las Vegas del pequeño Gateway Arena al grande State Farm Arena el 3 de agosto: â€œEl juego también servirá como el Día del Juego Barbie del Dream, celebrando el legado icónico de la marca al inspirar a mujeres y niñas a imaginar su potencial ilimitado.â€

Sí, bueno.

Para traducir: Ese juego del 3 de agosto se trata de la Barbie viva del Dream, la que no sale mucho.