Bebe Rexha cierra la comparación de Olivia Rodrigo: En realidad estoy feliz por ella

Bebe Rexha no está interesada en convertir a artistas femeninas en competidoras. La cantante recientemente respondió después de que un usuario de redes sociales intentara comparar su éxito comercial con el de Olivia Rodrigo, cuyo tercer álbum de estudio “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” debutó en el puesto número 1 en el Billboard 200 y rompió récords de streaming. El intercambio comenzó después de que Rexha compartiera un emotivo tributo al difunto artista Oliver Tree en redes sociales, revelando que habían grabado juntos una canción para su último álbum, “Dirty Blonde”, que finalmente no llegó a la lista final de canciones. Estoy en shock. Estaba en medio de mi firma de discos en Nueva York cuando me enteré de la noticia sobre Oliver Tree. No puedo creerlo, escribió. Grabamos una canción juntos para Dirty Blonde. Era tan inteligente. Apasionado. Talentoso. Amable. Estoy muy triste. Que descanse en paz. Pero la conversación rápidamente se desvió cuando un comentarista respondió: Olivia te superó en ventas, por cierto. En lugar de caer en la trampa, Rexha respondió: En realidad estoy feliz por ella. No hay necesidad de enfrentar a las mujeres entre sí. Escucha DIRTY BLONDE para empoderamiento femenino. Livies X Rexhars. La respuesta fue ampliamente elogiada por los fans, con muchos aplaudiendo a la cantante por rechazar la tendencia cada vez más común de presentar a las mujeres en el pop como rivales. La cantante de “I’m Good (Blue)” también hizo titulares el año pasado después de criticar públicamente a su ex colaborador G-Eazy, con quien logró un gran éxito con “Me, Myself & I” en 2015. He sido subestimada. He estado callada durante mucho tiempo, escribió en redes sociales en ese momento. No he visto las señales a pesar de que la gente las trae constantemente y han sido MUY OBVIAS. Y cuando he hablado, he sido silenciada y CASTIGADA por esta industria. Las cosas deben cambiar o contaré TODAS mis verdades. Las buenas, las malas y las feas. La estrella del pop luego eliminó la publicación y añadió: Alguien de mi equipo me hizo eliminar mi Historia de Instagram, explicó. Por ahora, sin embargo, Rexha parece estar enfocada en celebrar a otras artistas femeninas en lugar de competir con ellas.