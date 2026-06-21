Una guía populista para utilizar museos

El duelo de los museos continúa y es un duelo que vale la pena tener, declara solemnemente Matt Walsh. Walsh es uno de los nombres importantes en la nueva esfera mediática conservadora de Estados Unidos; en seis meses, su video de 18 minutos sobre la “conciencia social” en los museos ha obtenido casi 50,000 visitas en YouTube. La mayoría de los 850 comentarios van por la línea de: “La verdad los hace llorar”, “Black Lives Matter y otras ideologías social-marxistas no tienen lugar en los museos”, “Museos, libros de texto, medios tienen una agenda. Y no (¡no!) están difundiendo la verdad”.

La batalla a la que se refería Walsh fue desencadenada por Donald Trump, quien en marzo de 2025 acusó a la Institución Smithsonian, el complejo de museos más grande del mundo, de representar negativamente la historia de la nación. El presidente de Estados Unidos instó a varios museos a revisar sus exposiciones y presentar una historia de América que hiciera que los ciudadanos se sintieran orgullosos en lugar de dividirlos con la “ideología despierta”.

Sin embargo, la batalla por los museos no comenzó con Trump, ni siquiera en Estados Unidos. Después de que el partido Ley y Justicia (PiS) llegara al poder en Polonia en 2015, comenzó a reemplazar a los directores de museos y galerías para que sean más afines, con el fin de hacer que estas instituciones sean más dóciles. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, exigió el despido del director del Museo Egipcio de Turín después de permitir la entrada gratuita a hablantes de árabe. En la Hungría de Fidesz, algunos museos han eliminado todas las referencias a fascistas húngaros y al hecho de que el país luchó al lado de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial.

Gobiernos autoritarios han estado en guerra con los museos y el conocimiento que poseen. En esta guerra, intentan oscurecer cualquier cosa que no contribuya a la imagen de un pasado glorioso, prometiendo que el país puede regresar a él si la gente confía en ellos. ¿Les suena familiar?

Nada sucede en el vacío. Al comprender los métodos que los políticos de otros países utilizan para manipular cómo contamos y comprendemos la historia, podemos estar mejor preparados para defendernos contra tales ataques en nuestros propios países. La historia tiende a repetirse, especialmente si no se analiza y cuestiona suficientemente.

Batallando con los museos de la nación

El visitante promedio de un museo va al Smithsonian tres veces en su vida: la primera vez como niño, en un viaje escolar o con su familia; la segunda vez como adulto con sus propios hijos; y finalmente, como anciano, a menudo acompañado de sus nietos. Según Michael Peter Edson, estratega cultural, director y fundador de museos con 30 años de experiencia en el sector cultural global, él mismo visitó el museo por primera vez de niño. Comenzó a trabajar allí como limpiador de ventanas, luego ascendió hasta convertirse en director de estrategia web y nuevos medios, cargo que ocupó hasta 2015.

La Institución Smithsonian es el complejo de museos más grande del mundo en muchos aspectos, incluido el espacio de exhibición, el presupuesto y el número de visitantes. Consta de 21 museos, 21 bibliotecas, 14 centros educativos e investigativos y un zoológico. La mayoría de ellos están en Washington, D.C. El centro se estableció en 1846 después de una donación del mineralogista y químico británico James Smithson. Era un investigador con intereses diversos, incluida la química del café, las lágrimas humanas y el veneno de serpiente. Un apasionado mineralogista, también prestó su nombre a la piedra semipreciosa smithsonita.

Aunque nunca visitó Estados Unidos, Smithson donó su fortuna al gobierno de EE. UU. No se sabe exactamente por qué lo hizo. Una teoría es que, como hijo ilegítimo de un noble inglés, admiraba la ausencia de una aristocracia en la sociedad estadounidense. Después de algunas dudas sobre cómo utilizar el dinero, que ascendía al 1,5% de todo el presupuesto federal de EE. UU. en ese momento, el gobierno decidió crear un museo. Al hacerlo, combinó la filosofía de Smithson, un químico autodidacta que creía que todo el mundo debería estudiar la ciencia, con la de los padres fundadores de la nación. Thomas Jefferson y Benjamin Franklin argumentaron que una población bien educada era esencial para la democracia.

Es notable que las ideas de la Ilustración subyacentes al Smithsonian, promoviendo la ciencia e innovación y desafiando la autoridad y doctrina cuestionando con evidencia basada en hechos, están siendo atacadas por el partido en el poder. -expresa Edson.

El ataque llegó en marzo de 2025, en forma de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. Titulada “Restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense”, la orden habla sobre cómo, en los últimos años, los museos han dejado de lado la verdad histórica a favor de “una narrativa distorsionada impulsada por la ideología” y se han centrado en retratar la historia de EE. UU. de manera negativa. “Una vez ampliamente respetada como un símbolo de excelencia estadounidense e ícono cultural global, la Institución Smithsonian ha caído bajo la influencia de una ideología divisiva centrada en la raza en los últimos años. Este cambio ha promovido narrativas que presentan los valores americanos y occidentales como intrínsecamente perjudiciales y opresivos”, establece la orden.

El primer ejemplo dado en la orden ejecutiva es la exhibición de esculturas, “La Forma del Poder: Historias de Raza y Escultura Americana”, que se llevó a cabo el año pasado en el Museo Nacional de Arte Americano del Smithsonian. Según la orden, la exposición “promueve la idea de que la raza no es una realidad biológica sino un constructo social”. La orden parece ignorar el hecho científicamente comprobado de que, más allá de la apariencia física, los humanos no difieren biológicamente según la raza.

Trump continúa diciendo que la política de su administración es “restaurar los sitios federales dedicados a la historia, incluidos parques y museos, a monumentos públicos solemnes y edificantes que recuerden a los estadounidenses nuestra extraordinaria herencia, el progreso constante hacia ser una Unión más perfecta, y un récord inigualable de avance de la libertad, la prosperidad y el florecimiento humano”.

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