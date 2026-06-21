Opinión: La guerra de la administración Trump contra las filtraciones corre el riesgo de convertirse en una guerra contra la verdad.

En junio, un ex ejecutivo de la Administración del Seguro Social dio a conocer un plan del gobierno de Trump para clasificar a 2,7 millones de personas vivas, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, como muertos como parte de sus esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración. Según el oficial, Jeramiah Schofield, el propósito era hacer que los inmigrantes se sintieran tan miserables que se auto-deportaran o fueran a las oficinas del Seguro Social en busca de ayuda, donde podrían ser arrestados.

Este incidente de denuncia se une a otros desconocidos en los que los funcionarios públicos han dado a conocer peligros que van desde fallas en la seguridad alimentaria hasta riesgos para la salud pública, problemas de seguridad aérea y desinformación sobre el clima, a menudo previniendo daños que de otra manera permanecerían ocultos al público y al Congreso. También proporciona contexto a los movimientos dentro de la administración de Trump para reprimir ese tipo de revelaciones.

El 27 de mayo, la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. emitió un borrador de acuerdo de confidencialidad estandarizado que quiere que todas las agencias federales utilicen para empleados nuevos y existentes, supuestamente para “documentar” las obligaciones existentes de proteger información no pública. El formulario se aplica en todas las agencias y está explícitamente enmarcado como parte de una represión más amplia contra “filtraciones no autorizadas” a los medios.

Específicamente, la regla propuesta requeriría que todos los empleados federales nuevos y existentes firmaran un formulario de NDA amplio como condición de empleo con una agencia federal. La violación del NDA sometería a un empleado federal a la remoción y a la inhabilitación para futuros servicios federales, así como a sanciones civiles y penales. Según la regla propuesta, el NDA permanecería en vigor durante cinco años después de que un empleado federal dejara el servicio federal, una disposición que suprimiría la informe factual sobre la historia de las acciones de esta administración que el público tiene derecho a conocer.

Para ser claro, la ley federal proporciona protecciones a personas como Schofield que se presentan, y un NDA no puede anularla. Bajo la Ley de Protección al Denunciante, los empleados federales tienen derecho a divulgar información sobre violaciones de la ley y derroche, fraude y abuso en el gobierno federal, y al gobierno se le prohíbe bajo esa ley tomar represalias contra un empleado federal por ese tipo de divulgación. Además, los empleados federales tienen la obligación de liberar documentos en la medida en que no estén exentos de divulgación bajo la Ley de Libertad de Información.

Sin embargo, la propuesta del NDA encaja en una amplia campaña de la administración de Trump para restringir el disentimiento interno y debilitar las instituciones que normalmente supervisan la mala conducta. Esa campaña ha incluido la erosión de las protecciones para los denunciantes, la marginación de los inspectores generales y el uso de pruebas de lealtad en la contratación y disciplina. Simplemente la amenaza de acciones adversas de personal puede prevenir que los empleados federales realicen divulgaciones que están expresamente autorizadas o requeridas por la ley. Los pasos de la administración contra firmas de abogados privados y universidades ilustran ampliamente las medidas que tomará para desanimar el discurso protegido.

El período de comentarios para la regla propuesta finaliza el 26 de junio. Esa fecha debería importar a cualquier persona que dependa de alimentos seguros, aire limpio, aviones funcionales, pronósticos meteorológicos precisos o elecciones honestas. Cada uno de esos sistemas depende de servidores públicos dispuestos a decir: “Algo no está bien”, incluso cuando eso pone en riesgo sus carreras.

El Congreso debería actuar rápidamente para bloquear cualquier régimen de NDA que entre en conflicto con la Ley de Protección al Denunciante, y los fiscales generales estatales y las organizaciones de interés público deberían estar preparados para desafiar estas reglas en los tribunales. Mientras tanto, los ciudadanos pueden enviar comentarios en oposición a la propuesta y exigir que sus representantes protejan a los inspectores generales y a los denunciantes.

Las democracias no colapsan de la noche a la mañana. Se erosionan una salvaguardia a la vez: un inspector general aquí, un observador allá, y finalmente el silenciamiento de aquellos que harían sonar la alarma. Este NDA no es solo una regla de personal oscura. Es un paso más hacia un gobierno donde el único sonido aceptable de los servidores públicos es la obediencia silenciosa, y donde el silbato nunca se escucha.

Bruce M. Botelho es un ex fiscal general de Alaska que sirvió tanto a gobernadores republicanos como demócratas. Inicialmente designado por el gobernador Wally Hickel, fue posteriormente retenido como fiscal general por el gobernador Tony Knowles. Nació en Juneau, donde se desempeñó como alcalde durante cuatro mandatos.