Muere destacada conservacionista libanesa tras ataque aéreo israelí a su casa

alternar título Jihad Seqlawi/AFP vía Getty Images

BEIRUT – La conservacionista libanesa Mona Khalil conoció por primera vez una tortuga marina verde mientras estaba bebiendo una cerveza en la playa y una tortuga hembra que estaba poniendo huevos le arrojó arena sobre ella, según un voluntario que participó en el esfuerzo de décadas que comenzó a salvar a los animales en peligro de extinción.

Khalil, de 76 años, murió el viernes después de que un ataque aéreo israelí alcanzara su casa junto a la playa hace dos semanas. Se le atribuye la creación de un movimiento conservacionista en el sur del Líbano que protegió las zonas de anidación de las tortugas marinas y la costa mediterránea del sur del Líbano.

Su ama de llaves, que es etíope, sufrió heridas menos graves en el ataque, dijeron los familiares de Khalil. Las dos mujeres eran las únicas ocupantes de lo que se conocía como “la Casa Naranja”, a pocos pasos de la playa de al-Mansouri, cerca de la ciudad de Tiro.

El ejército israelí dijo la semana pasada en respuesta a una pregunta de NPR que no tenía indicios de haber atacado la casa pero que estaba revisando sus registros. No respondió a una pregunta sobre cuándo podría completarse la revisión.

Israel ha invadido el sur del Líbano y está atacando lo que dice son combatientes e infraestructura de Hezbollah respaldados por Irán. El Ministerio de Salud libanés dice que más de 4.000 personas han muerto desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, incluidos al menos 600 mujeres y niños. Israel dice que 35 soldados y un contratista militar junto con dos civiles murieron en ataques de Hezbollah.

Fadia Joumaa, una ex voluntaria que se hizo cargo del esfuerzo de conservación de las tortugas, dice que Khalil había prometido quedarse en su casa durante los combates, creyendo que estaba a salvo porque era una civil y no había objetivos cercanos.

Khalil capacitó a una generación de voluntarios en conservación ecológica, protegiendo la costa mediterránea y las tortugas marinas en peligro de extinción que viajan cientos de kilómetros para regresar a las mismas playas donde nacieron para desovar.

La invasión humana, la basura en el océano y los depredadores animales que se comen los huevos y las crías significan que las tortugas recién nacidas tienen sólo una probabilidad de 1 entre 1.000 de sobrevivir hasta la edad adulta.

Los voluntarios encuentran nidadas de huevos puestos durante la noche a finales del verano y las protegen con malla de alambre. Luego ayudan a las pequeñas tortugas a llegar al agua una vez que nacen.

Rami Khachab, de 32 años, un herpetólogo originario de al-Mansouri, dijo que comenzó a trabajar como voluntario en la escuela secundaria: salía con Khalil antes del amanecer a caminar por las playas en busca de nidos de tortugas.

Él dice que después de conocer las tortugas durante su bebida nocturna en la playa hace aproximadamente 25 años, Khalil se acercó a organizaciones europeas de protección de tortugas para aprender todo lo que pudiera sobre las criaturas. Comenzó a monitorear los nidos, recopilar datos y trabajar para mantener seguros los nidos de las tortugas marinas verdes y bobas.

“A través de la Casa Naranja, inspiró a generaciones de libaneses a valorar y proteger su patrimonio natural y sus ecosistemas costeros. Su trabajo la convirtió en una de las voces más respetadas del Líbano para la conservación marina y la protección de la biodiversidad”, dijo el grupo ambientalista Green Southerners.

Pidió que los responsables de los asesinatos de Khalil y otros civiles rindan cuentas.

Joumaa, una periodista libanesa, conoció a Khalil con la intención de escribir un artículo sobre ella.

“Tienes que sudar y trabajar duro como lo hago yo antes de escribir una sola palabra”, dice que le dijo Khalil. Joumaa terminó sin escribir la historia, sino que pasó años trabajando como voluntaria con ella antes de que Khalil se jubilara en 2020.

Para entonces, Khalil había convertido la Casa Naranja en una casa de huéspedes de ecoturismo, un espacio educativo para niños y un punto de observación de tortugas marinas.

Joumaa dice que el trabajo de Khalil oponiéndose a la privatización de las playas y la construcción a lo largo de la costa sur finalmente transformó las zonas de anidación de las tortugas en un área de conservación comunitaria oficialmente reconocida.

Pero estos esfuerzos de conservación, incluida una exitosa campaña para prohibir el uso de dinamita en la pesca, no siempre salieron bien. “Mona era una luchadora. No le gustaba la diplomacia. A veces disparaban contra su casa”, dice Joumaa, refiriéndose a los opositores locales.

“Ella siempre me decía: defiende la playa, defiende las tortugas, defiende tu país”.

Jawad Rizkhallah contribuyó con este reportaje desde Beirut.