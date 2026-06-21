¿Hasta dónde llegará?

Donald Trump nunca ha sido bueno para guardar secretos. Como un niño que no puede ocultar su travesura, hace gestos, sonríe, da pistas y hace amenazas aparentemente descabelladas en su momento pero que luego resultan ser completamente en serio.

Si hubiéramos prestado más atención a la retórica ominosa de Trump durante su discurso del Estado de la Unión el 24 de febrero, podríamos haber detectado indicios de lo que estaba por venir.

A lo largo de la noche, al menos se otorgaron siete medallas, dos de las cuales eran la condecoración militar más alta de la nación, la Medalla de Honor. Trump dio un extenso relato sobre la “brillantez” de la Operación Resolución Absoluta, la campaña que secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro. Con un lenguaje más apropiado para una novela de guerra sórdida que para un discurso presidencial, elogió la valentía del piloto de helicóptero principal cuyas piernas fueron “desgarradas en varios lugares… sangrando, que fluía de regreso por el pasillo”.

Si eso no fuera suficiente, Trump se dirigió a varias personas en la galería y describió con detalles macabros cómo ellos o sus familiares cercanos habían sido perjudicados por “inmigrantes ilegales” —un niño atropellado por un conductor con licencia ilegal, un guardia del Capitolio lisiado por una bala de una pistola ilegal, una joven encontrada “muerta en una bañera, sangrando profusamente, después de ser apuñalada 25 veces. De manera violenta y despiadada”.

Con su lenguaje belicoso, el discurso del Estado de la Unión fue un espectáculo sugerente de un ejército romano que regresa. Solo que, en lugar de celebrar el final de una campaña victoriosa, el discurso insinuaba el comienzo de lo que podría resultar ser un paso en falso costoso, largo y auto-derrotista, similar a todas las demás intervenciones militares estadounidenses de las últimas cinco décadas.

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La guerra de Irán de Trump no está yendo tan bien como aparentemente esperaba.

Aunque la fuerza aérea estadounidense e israelí controlan el espacio aéreo iraní, el Golfo de Omán es 90% infranqueable y las naciones son reacias a ayudar a EE.UU. a defender la vía acuática de los ataques iraníes. Los precios de la gasolina en EE.UU. y en todo el mundo han subido constantemente. Trump se ha visto obligado a levantar sanciones sobre el petróleo ruso para permitir que fluya hacia la India y potencialmente a otros lugares, así como a ofrecer a la Armada de EE.UU. como escolta de los petroleros internacionales; hasta ahora, ninguna embarcación ha aceptado su oferta. Los iraníes no muestran inclinación a rendirse y su respuesta estratégicamente astuta parece haber tomado por sorpresa a Trump y sus asesores. Los misiles estadounidenses no resultaron ser tan precisos como afirma la administración; la prensa informa evidencia de cientos de víctimas civiles, incluidas las 150 niñas asesinadas cuando un misil Tomahawk impactó en su escuela en Minab, al sur de Irán.

Las encuestas indican que la guerra es impopular entre los estadounidenses. Un rango del 54% al 59% se opone a ella, aunque el sentimiento se divide a lo largo de las líneas políticas habituales. El 86% de los demócratas está en contra de la guerra mientras que el 84% de los republicanos la apoya; el 66% de los independientes también se opone. Aunque muchos estadounidenses apoyan un cambio de régimen, otros están preocupados por la violación de la soberanía nacional y la incertidumbre consecuente. Un proyecto de ley que exigía que Trump obtuviera autorización del Congreso para el ataque a Irán fracasó tanto en el Senado como en la Cámara.

Los medios siguen especulando sobre por qué Trump inició un ataque sin un seguimiento o un objetivo final aparente. Paralelos con la guerra de Irak de George W. Bush son inevitables. ¿Convenció Netanyahu finalmente al Presidente de EE.UU. de comprar su visión de “limpiar” todo el Medio Oriente? ¿Hubo alguna evidencia en absoluto de que Irán representara una “amenaza inminente” para EE.UU. y sus aliados? ¿Es la continuación del bombardeo a Irán parte de una estrategia a largo plazo para privar a China de importaciones de petróleo? ¿O fue simplemente el último acto de un presidente rebelde cuyas acciones se han vuelto cada vez más impulsivas?

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Lo que se puede decir de Trump 2.0 es claro: apenas se parece al Trump de 2016-2020. El Trump de primer mandato, quien era renuente, si no tímido, sobre el uso de la fuerza militar, ha sido reemplazado por un autócrata beligerante cuyo uso de la fuerza en el último año ha sido impresionante. Además de Irán, una lista de otros países que sufrieron incursiones de EE.UU. en 2025 y 2026 incluye Somalia, Siria, Yemen, Nigeria, Ecuador y, sobre todo, Venezuela.

También fueron alarmantes las afirmaciones de Trump sobre futuras incursiones y otros actos de agresión: amenazas de comprar o tomar Groenlandia y reclamar el Canal de Panamá; fantasías sobre hacer de Canadá el 51º Estado; un embargo total de suministros médicos y de combustible a Cuba; y la llamada Coalición Contra el Cartel Americano, una reunión convocada precipitadamente de naciones cuyo objetivo ostensible es eliminar los carteles de drogas en Colombia y México, dos países con los que Trump comparte relaciones cada vez más frías.

Pero en esta última demostración de fuerza, el Presidente puede haberse metido en más problemas de los que puede manejar. Su popularidad personal está disminuyendo. En este punto, solo el 38% de los estadounidenses creen que Trump está haciendo un buen trabajo, incluida su calificación de aprobación más baja de todos los tiempos del 22% entre los independientes.

Además de la creciente indignación por el trato de ICE a los inmigrantes indocumentados, los estadounidenses están descontentos con la economía. Las muchas falsedades y exageraciones que Trump ofreció en su discurso del Estado de la Unión no pudieron ocultar que la economía parece estar al borde de una recesión. Las últimas estadísticas de nuevos empleos indican una disminución de 92,000 el mes pasado, la primera tendencia a la baja en varios años, con los sectores público y de atención médica más afectados. La inflación ha aumentado a 4.4%. Los incumplimientos de hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles han alcanzado un nivel máximo; casi el 5% de todos los hogares estadounidenses están en mora en algún tipo de préstamo. El mercado de valores, el favorito de Trump como indicador de una economía en crecimiento, ha caído al menos 1000 puntos desde el inicio de la guerra.

Otro de los problemas persistentes de Trump son los archivos de Epstein. Simplemente no desaparecen. Una reciente investigación de la prensa descubrió nuevos archivos con el Presidente en el centro. El Departamento de Justicia ha admitido que posee entrevistas transcritas con una mujer que dice que fue violada a los 13 años en la década de 1980 por Trump y Epstein. Aunque los funcionarios prometen entregar las entrevistas al comité de supervisión del Congreso, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida.

Además de la posibilidad de que el más alto ejecutivo de la nación haya violado a una adolescente, la continua indignación por los archivos de Epstein podría entenderse mejor como irritación hacia todas las compinches de Epstein. Tanto en la izquierda política como en la derecha, representan un estrato de la sociedad estadounidense que parece creer que está por encima de la ley y de la moral convencional. Aunque los estadounidenses se sienten deslumbrados por los Ricos y Famosos, también se sienten repelidos por ellos. Puede ser este lado igualitario del carácter estadounidense el que sigue volviendo a los archivos de Epstein en busca de evidencia de las transgresiones de Trump, y, quizás más importante, su actitud despreocupada hacia ellas.

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Una nota final alarmante del discurso del Estado de la Unión de 2026: enterrado en la lista de deseos que todos los presidentes incluyen en dichos discursos, había una solicitud de Trump para aprobar la Ley Salvemos a América, una legislación que requiere que todos los votantes registrados demuestren su ciudadanía y lleven identificaciones con foto a las urnas. El proyecto de ley está claramente dirigido a los votantes pobres y minoritarios sin acceso fácil a los documentos necesarios, y que probablemente votan por los demócratas. En el discurso, Trump añadió el deseo de un proyecto de ley para eliminar prácticamente todas las votaciones ausentes.

Aunque este proyecto de ley y uno similar ya fueron aprobados por la Cámara, su aprobación en el Senado requiere una mayoría de 60 votos, y hasta el momento el líder de la mayoría ha resistido los esfuerzos de la Extrema Derecha para forzar una votación. Tanto Trump como su base tienen motivos para preocuparse. La guerra de Irán es impopular y solo puede ser más así; la economía es frágil, especialmente en la parte inferior; Trump ha perdido partidarios entre el contingente oscilante que lo hizo reelegirse; y el continuo interés en los archivos de Epstein sugiere que incluso si millones de estadounidenses admiraran la bravura patriótica del Presidente, algo en ellos encuentra al hombre reprobable.

En otras palabras: la Ley Salvemos a América y otras similares son un reflejo del pánico creciente de la Derecha.

Pero la Izquierda también está preocupada. ¿Hasta qué punto es capaz Trump de llegar para aferrarse al poder en las elecciones de mitad de período de noviembre? Aunque la Constitución es clara en cuanto a la responsabilidad de conducir las elecciones reside en los estados, no en el gobierno federal, ¿intentará declarar una emergencia nacional, llamar a las tropas para “custodiar” los lugares de votación y confiscar las máquinas de votación? Si los demócratas desplazan a un número crucial de republicanos en la Cámara, ¿instruirá a los representantes perdedores a no renunciar?