Se ha encontrado la primera presentación de Top of the Pops de los Beatles que se creía perdida

Completo metraje de la primera aparición perdida de los Beatles en Top of the Pops en 1964 ha sido encontrado.

Grabado el 19 de marzo de 1964 en el BBC’s Television Theatre en Londres, los Beatles pantomimearon a través de “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That” el día antes de que esas canciones fueran lanzadas como sencillo. Después de la emisión, la grabación de la histórica actuación fue colocada en los archivos de la BBC y posteriormente borrada, ya que la BBC comúnmente (y ahora notoriamente) borraba y reutilizaba cintas en ese momento.

Aunque existían clips granulados y distorsionados de la visita de los Beatles a Top of the Pops, una copia completa y limpia del metraje se creía perdida para siempre… hasta el jueves, cuando la organización no lucrativa británica de conservación Film Is Fabulous! anunció que habían obtenido una película de 35mm de la actuación completa de los Beatles, incluyendo el diálogo, informa NME.

“La película original de 35mm de ‘Can’t Buy Me Love’ y ‘You Can’t Do That’ ahora será restaurada y devuelta a los archivos de la BBC,” escribió Film Is Fabulous en redes sociales.

El metraje, entregado por la familia de un fallecido profesional de la industria, muestra a los Beatles “interpretando” cuatro tomas de “Can’t Buy Me Love” así como dos intentos de “You Can’t Do That.”

“Pasajes de la grabación muestran el estudio, los técnicos y las maquilladoras. Hubo cuatro tomas de la primera canción, ‘Can’t Buy Me Love’, con dos abortadas por errores técnicos. Durante los descansos, los Beatles bromeaban abiertamente y se les podía ver bailando para entretenerse,” escribió Film Is Fabulous.

“La otra canción, ‘You Can’t Do That’, tuvo dos tomas. Durante la segunda grabación, John Lennon hizo una mueca graciosa cuando la cámara se acercó para un ‘primer plano’. Es una parte divertida de la historia de los Beatles.”

No está claro cuándo el público podrá ver el metraje de Top of the Pops, pero “también se mantendrán conversaciones con otras partes de [la BBC] para asegurar que el contenido esté disponible para un amplio público,” añadió el grupo.

El descubrimiento del metraje de Top of the Pops llega menos de una semana antes de que el mundo celebre el “Día Mundial de los Beatles” el 25 de junio; Apple Corps compartirá una versión en color de la transmisión de “All You Need Is Love” de los Beatles desde el programa One World de la BBC en línea por primera vez para conmemorar la ocasión.