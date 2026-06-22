Está tan aburrido ahora

Reece James describió como “aburrido” el constante hablar sobre sus problemas anteriores de lesiones después de disfrutar de una campaña relativamente sin interrupciones con el Chelsea en 2025-26.

James disputó 44 partidos en todas las competiciones, 33 de los cuales fueron como titular, la mayor cantidad que ha logrado desde 2020-21, cuando comenzó en 34 de sus 47 apariciones.

El jugador de 26 años sufrió una lesión de isquiotibiales hacia el final de la temporada pasada, pero pudo regresar al campo justo a tiempo para ser seleccionado en el equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo.

Jugó todo el partido de la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia en su primer partido del torneo, terminando con los números más altos del equipo en duelos aéreos ganados (dos) y pases al tercio final (10) para el equipo de Thomas Tuchel.

James ha tenido dificultades con diferentes problemas de lesiones a lo largo de su carrera temprana, pero dice que la narrativa de sus problemas se está volviendo demasiado repetitiva y cansina para él.

“Siempre hablan de lesiones y disponibilidad, y para mí, ahora es tan aburrido”, dijo James a BBC 5 Live. “Tengo un trabajo, que es ser lo mejor que puedo mientras estoy en el campo. Para ser honesto, entiendo el estigma al principio, pero después de un tiempo se vuelve aburrido.

“Estuve en forma durante mucho tiempo antes de mi última lesión, y no presto mucha atención al ruido. Me enfoco en mí mismo, en mi cuerpo, tratando de rendir lo mejor posible y ayudar al equipo en el que juego.”

No es casualidad que las mayores apariciones de James en una sola temporada para el Chelsea hayan sido bajo Tuchel, quien reemplazó a Frank Lampard en el Stamford Bridge en enero de 2021.

James fue una parte clave del éxito de la Liga de Campeones de los Blues contra el Manchester City hace cinco años, y siente la confianza de Tuchel a nivel internacional con Inglaterra.

“Trabajamos juntos anteriormente en el Chelsea, ganamos trofeos juntos, y me encanta jugar bajo él”, dijo en talkSPORT. “Él como persona, él como entrenador, simplemente conecta muy bien con él. Me gusta su lado como entrenador y también su lado personal.

“Si miras a través de los mejores entrenadores, hay algunos entrenadores increíbles que están centrados únicamente en el fútbol, y luego hay algunos que son muy buenos manejadores de personas y no tan buenos entrenadores. Pero, para mí, él cumple con ambos aspectos.

“He estado en algunos vestuarios cuando ha dado buenos discursos, en el descanso, antes del partido, después del partido.

“Todos queremos lo mismo, todos estamos luchando por el mismo objetivo, y todo viene de su pasión y su voluntad de querer ganar.”