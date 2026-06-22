El Primer Ministro del Reino Unido Keir Starmer Renuncia

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su renuncia el lunes, poniendo fin a un mandato turbulento marcado por bajos índices de aprobación récord y conflictos internos en el partido.

Starmer, quien llevó al Partido Laborista a una victoria arrolladora en julio de 2024, presentó su renuncia al rey Carlos III el lunes por la mañana después de escándalos crecientes y la victoria arrolladora del ex alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, en una elección parcial para ingresar al Parlamento como el nuevo diputado de Makerfield. Burnham tiene grandes posibilidades de suceder a Starmer como primer ministro tras recibir un amplio apoyo interno, y podría asumir el cargo tan pronto como septiembre.

Un estoico Starmer se dirigió a la nación en 10 Downing Street, comenzando su discurso recordando los aspectos más destacados durante sus dos años en el cargo. “Miren lo que hemos logrado en solo dos años: una economía más fuerte, que crece más rápido que nuestros pares, salarios que aumentan rápidamente con la inflación todos los meses desde que llegamos al poder. Inversiones aseguradas, infraestructura en construcción. Fin de la austeridad, con la caída más rápida en las listas de espera del NHS en 17 años. Las mayores mejoras en los derechos de los trabajadores y los inquilinos en una generación. El mayor aumento en el gasto en defensa desde la Guerra Fría. Las travesías en pequeñas embarcaciones disminuyendo, los hoteles de asilo cerrando, protegiendo a los jóvenes de las redes sociales y medio millón de niños siendo sacados de la pobreza debido a las decisiones que tomé”.

Sin embargo, reconoció que “la pregunta que se está haciendo ahora no es quién estaba mejor posicionado para cambiar el Partido Laborista, para llevarnos al poder y comenzar el trabajo vital de mejorar las vidas de millones de personas”.

“La pregunta que mi partido se está haciendo ahora es si estoy mejor posicionado para liderarnos hacia las próximas elecciones generales”, continuó Starmer. “He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario a esa pregunta, y acepto esa respuesta con buen ánimo. Cada decisión que he tomado ha sido sobre poner al país que amo en primer lugar, por eso renunciaré como líder del Partido Laborista. He hablado con su Majestad el Rey esta mañana para informarle de mi decisión”.

Starmer dijo que las nominaciones para un nuevo primer ministro se abrirán el 9 de julio y cerrarán antes del receso de verano para asegurar que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento regrese en septiembre. Permanecerá en el cargo hasta que se complete la contienda.

“Haré todo lo posible para garantizar una entrega ordenada del poder”, dijo Starmer. “También daré a mi sucesor mi completo y inequívoco apoyo, sabiendo que heredarán un Reino Unido que es mucho más fuerte y justo que el que yo heredé hace dos años”.

Este marca la sexta renuncia de un primer ministro en el Reino Unido en 10 años, tras Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron.