La esposa de Kyle Busch comparte cómo habría sido el Día del Padre un mes después de su muerte.

La esposa de Kyle Busch comparte cómo hubiera sido el Día del Padre un mes después de su fallecimiento

Samantha Busch está honrando a su difunto esposo Kyle Busch.

Un mes después de que el campeón de la NASCAR falleciera a los 41 años, la bloguera de estilo de vida escribió un emotivo tributo en el Día del Padre, reflexionando sobre cómo ella y los dos hijos de Kyle, Brexton, de 11 años, y Lennix, de 4, habrían celebrado la festividad antes de su fallecimiento inesperado.

“Esto aún no se siente real en absoluto. Estuve despierta toda la noche pensando en cómo debería haber sido hoy para Kyle y los niños,” escribió Samantha en una publicación de Instagram del 21 de junio junto a un conmovedor montaje de video lleno de recuerdos familiares. “Las tarjetas del Día del Padre que ya estaban hechas, sentadas en un cajón sin nadie a quien dárselas. Tratando de descubrir cómo navegar un día que debería estar lleno de tanta alegría para ellos.”

“Él era el papá que nunca se perdía la oportunidad de ser gracioso,” continuó, “correr con los niños por el vecindario, envolverlos en sus brazos, o quedarse un poco más despierto por un libro más, una pregunta más, un momento más.”

La mujer de 40 añosâ€”que se casó con Kyle en 2010â€”elogió además la dedicación de su difunto esposo como padre, escribiendo, “Nada lo hacía más orgulloso que ser el papá de Brexton y Lennix.”