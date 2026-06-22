Mancini disfruta del regreso de la Liga de Campeones de Roma

Gianluca Mancini está disfrutando la oportunidad de hacer su debut en la Liga de Campeones la próxima temporada después de que la Roma se clasificara para la competencia por primera vez en ocho años.

La Roma se clasificó para la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2017-18, con Eusebio Di Francesco al mando, y por primera vez desde entonces (77), los Giallorossi también superaron los 70 puntos totales en una temporada de Serie A (73), terminando en tercer lugar.

Aseguraron su lugar en la competición principal de la UEFA con una victoria por 2-0 sobre Verona en el último día de la temporada.

Durante su última temporada en la Liga de Campeones en 2018-19, fueron eliminados en los octavos de final por el Porto, un año después de llegar a las semifinales.

La mejor campaña de la Roma en la Liga de Campeones fue en 1983-84, cuando llegaron a la final antes de perder ante el Liverpool en penales en el Stadio Olimpico de Roma.

Mancini, quien se unió a la Roma antes de la temporada 2019-20, todavía no ha jugado en la Liga de Campeones y está emocionado por hacer su debut.

“Después del partido en Verona [último día], abrazando a [Bryan] Cristante, lo pensé”, dijo Mancini a Sky Sport.

“Gian Piero Gasperini siempre creyó que la Roma podría regresar a la Liga de Campeones. Hemos reunido los hitos más importantes de este logro, un año después de su primera conferencia de prensa. #ASRoma.”

“Imaginé los estadios, una pequeña melodía que nunca he escuchado en mi carrera. Es hermoso incluso solo imaginarlo, no puedo esperar para jugar en la competencia.”

Mancini ha jugado 319 partidos en todas las competiciones para la Roma, ayudando a mantener 100 porterías a cero y contribuyendo directamente en 34 goles (23 goles, 11 asistencias).

La Roma se ha clasificado para competiciones europeas durante 13 temporadas consecutivas: durante este período, los Giallorossi han llegado a la Liga de Campeones seis veces, a la Europa League seis veces y a la Conference League una vez.