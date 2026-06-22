Los Blue Jays establecen un plazo para la adición del bateador de $92 millones

Los Blue Jays establecen un plazo para la adición del bateador de...

TORONTO, CANADÁ – 18 DE JULIO: El logotipo delantero en el casco de bateo de José Reyes #7 de los Toronto Blue Jays antes del inicio del juego de la MLB contra los Texas Rangers el 18 de julio de 2014 en el Rogers Centre en Toronto, Ontario, Canadá. (Foto de Tom Szczerbowski/Getty Images)

Los Toronto Blue Jays están luchando por encontrar una producción ofensiva consistente mientras navegan por las lesiones de varios contribuyentes clave.

Aunque se mantienen firmes en la conversación de los playoffs después de llegar a la Serie Mundial el año pasado, el club ha estado sin uno de los bates más grandes en los que esperaban apoyarse después de un grande fichaje en la agencia libre.

Y ahora la organización parece tener una imagen más clara de cuándo ese bate podría regresar finalmente al roster.

Después de que los Blue Jays ficharon al amenaza de poder Anthony Santander, bateador ambidiestro, con un contrato de cinco años y $92 millones antes de que comenzara la temporada pasada, esperaban tener una estrella en medio del orden como un nuevo pilar en la alineación.

En cambio, Santander se perdió gran parte de la temporada pasada por lesión y ha permanecido fuera de juego durante toda esta campaña hasta ahora. Pero el manager John Schneider ha establecido ahora un cronograma para su regreso.

“Actualización de Anthony Santander: El jardinero de los Blue Jays debería volver a batear en la próxima semana más o menos, apuntando a un retorno en agosto”, informó esta semana Mitch Bannon de The Athletic. “Schneider: ‘Una vez que empiece, creo que debes tratarlo como un entrenamiento de primavera normal. Creo que hay posibilidades de que definitivamente pueda ser un factor.'”

Esa actualización ofreció la indicación más sólida hasta ahora de que los Blue Jays podrían recuperar al veterano bateador antes de la recta final.

“Los Toronto Blue Jays están empezando a tener claridad sobre el estado de uno de sus grandes bates”, informó Sportsnet después de la actualización. “El jardinero Anthony Santander, que ha estado fuera de juego desde antes del entrenamiento de primavera, podría volver a batear dentro de la semana y un regreso en agosto no está descartado, dijo el manager John Schneider a los reporteros.”

Si bien ese cronograma de regreso en agosto sigue dependiendo de evitar contratiempos, el hecho de que Santander esté cerca de actividades de béisbol representa un progreso significativo después de meses de incertidumbre, y Schneider parecía bastante seguro en el potencial de un regreso esta temporada.