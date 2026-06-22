El concierto del 4 de julio de Ye debería ser cancelado, dice el alcalde de San Antonio

Gina Ortiz Jones, la alcaldesa de San Antonio, Texas, está presionando para la cancelación del concierto del 4 de julio de Kanye West en el Alamodome. Ye anunció el espectáculo la semana pasada y las entradas están disponibles actualmente a través de Ticketmaster a precios que van desde $127.50 para una entrada estándar en la sección superior hasta $1,461.25 para la “Experiencia de Primera Fila YE”, un asiento en la primera fila en el nivel inferior del estadio más cercano al suelo.

El sábado por la noche (20 de junio), la demócrata de San Antonio, veterana de la Fuerza Aérea de EE. UU., compartió su posición sobre el evento programado de Ye en la ciudad tejana del centro-sur, citando la historia de discurso de odio y comentarios antisemitas del músico como razón para que el Alamodome, que puede albergar a más de 70,000 personas con un diseño de concierto en-the-round como el escenario en forma de globo de Ye, cancele la reserva del Día de la Independencia.

“Apoyo la cancelación del concierto de @kanyewest”, escribió en una publicación en X.

“La Ciudad Militar de EE. UU. no debería albergar a alguien con un historial de discurso de odio y comentarios antisemitas en una instalación financiada por la ciudad como nuestro Alamodome, nunca y ciertamente no el 4 de julio, el 250 aniversario de nuestra Nación”, dijo Ortiz Jones.

La alcaldesa de San Antonio agregó: “Defenderse contra el antisemitismo es exactamente lo que se necesita para lograr una unión más perfecta”.

El concierto de Ye en San Antonio el 4 de julio coincide con conciertos en Tampa, Florida (26 y 28 de junio), y Tirana, Albania (11 de julio). La mini gira de verano del rapero, tal como está ahora, luego lo lleva a Madrid, España (30 de julio), y Algarve, Portugal (7 de agosto), antes de regresar a EE. UU. para un par de actuaciones de regreso a casa en Chicago, Illinois (3-4 de septiembre). No ha tenido una gira oficial a gran escala en esta década.

Aunque West ha tenido éxito al realizar su espectáculo este año en la Ciudad de México y Los Ángeles, y en ciudades de Turquía, Países Bajos y Georgia, también ha tenido shows cancelados en Inglaterra, Polonia y Francia.

El senador republicano de EE. UU. Rick Scott de Florida recientemente hizo un llamado para que se cancelen las actuaciones de Ye en Tampa.

Scott escribió en un comunicado el 4 de junio: “Los constantes ataques antisemitas de Kanye West son un agravio a los valores de la comunidad de Hillsborough. Ha elogiado abiertamente a los nazis, se ha llamado a sí mismo uno y ha difamado a los judíos en todo el mundo. Kanye West también financió un anuncio del Super Bowl en 2025 que dirigía a los espectadores a comprar mercancía con esvásticas”.

“Los comentarios de West son viles y una bofetada en la cara de la comunidad judía de nuestro estado”, dijo el senador. “Es preocupante que un estadio apoyado con dinero de los contribuyentes subsidie abiertamente un evento liderado por un artista conocido por promover esta retórica peligrosa y odiosa, especialmente cuando Florida tiene una de las mayores poblaciones judías de nuestro país”.

El viernes, Ye lanzó una edición de lujo de su último álbum, “Bully”, con mezclas actualizadas de sus pistas originales y nuevas canciones “OK” (con Don Toliver) y “Mission Control”.