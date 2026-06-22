Un US Open que Rory McIlroy olvidará rápidamente – Golf Planète

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Por lo tanto, Rory McIlroy sólo tendrá una ilusión furtiva en este 126º Abierto de Estados Unidos de la historia, registrando un alentador 69 (-1) el jueves antes de caer lenta pero seguramente en la clasificación. Su +6 total con dos tarjetas de 73 (+3) este fin de semana le obliga a firmar su peor actuación en este 3º Major de la temporada desde Merion en… ¡2013!

LV

Rory McIlroy Por tanto, habrá pasado por esta 126ª edición de laAbierto de Estados Unidos ici Ã Colinas de Shinnecock. El norirlandés, ganador (por segunda vez) Augusta en abril luego el 7 en Campeonato de la PGA hace un mes debemos contentarnos esta vez con un 32º puesto final muy anecdótico con +6. En particular, con un fin de semana para olvidar marcado por dos tarjetas de 73 (+3).

Él, que tenía grandes esperanzas en el ventoso campo de Hamptons, vio desaparecer cualquier posibilidad de victoria este sábado durante una vuelta catastrófica lastrada por cinco bogeys en nueve hoyos cuando había girado el partido de ida en -2 (35). Un terrible agujero de aire en el que el golfista británico se perdió por completo.

Una salida catastrófica este domingo

Y que ha dejado visiblemente su huella desde este domingo, el actual número 2 del mundo lo volvió a hacer, esta vez en la ida, cometiendo cuatro bogeys entre los hoyos 2 y 9. Y a pesar de dos birdies en los hoyos 10 y 11, los lugares más inhóspitos de este formidable par 70, la adición volvió a ser salada.

Un último día muy frustrante que también tuvo el don de hacer que el norirlandés se volviera loco, obviamente muy lejos de sus estándares habituales. TIENE

Tenía -2 para el torneo después de nueve hoyos, luego todo se vino abajo y jugué muy mal en la devolución. Me eliminaron del torneo. Rory McIlroy

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOMirando hacia atrás, sin duda me arrepentiré de mi actuación de ayer en la vuelta.resumió rápidamente al final de esta cuarta ronda. Tenía -2 para el torneo después de nueve hoyos, luego todo se vino abajo y jugué muy mal en la devolución. Me eliminaron del torneo. Obviamente me sentí muy decepcionado cuando dejé el curso anoche. Intentamos afrontar el día con una mentalidad positiva y reunir la energía necesaria para hacer una buena ronda, pero con algunos bogeys en los primeros nueve hoyos, solo estaba tratando de llegar al green 18.»

Mientras tanto, expresó su enfado y su decepción tras otro intento fallido, dejando escapar un “Vete a casa Rory. Santa mierda“, recogido furtivamente por los micrófonos de la televisión.

Un putter en hibernación

Sin duda, es en los greens donde Rory McIlroy falló esta semana. Como esta última ronda y sus 31 putts para un envidiable -1,57 en golpes ganados. Su juego con el hierro no fue mejor con este enfoque de -3,12 golpes ganados que lo llevó al puesto 71 de 72 jugadores que pasaron el corte.

Desde su puesto 41 obtenido en Merión En 2013, Rory McIlroy ya no había registrado un resultado tan malo en un US Open, ofreciéndose dos segundos puestos desde 2019 (2023 y 2024) y cuatro top 10 (de 2019 a 2022) antes de conformarse con un puesto 19 el año pasado en Oakmont.

Enlaces británicos en el menú.

Obviamente marcado por este fracaso (no pasó el corte aquí en Shinnecock Hills en 2018), ahora se centrará en el abierto prÃ©vu au Royal Birkdale (Inglaterra) del 16 al 19 de julio. Lo veremos justo antes Abierto de Escocia Génesis (11-14 de julio) pero brillará por su ausencia en el Gira de la PGA au Campeonato de viajeros en unos días, un Evento exclusivo Dotación de 20 millones de dólares. También estará muerto dentro de dos semanas en el John Deere Clásicoprefiriendo perfeccionar su juego para los enlaces británicos…

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOC’est ma período anterior al añodijo antes de abandonar rápidamente Shinnecock Hills. Me voy a casa a jugar el Open (Británico). Quizás pase algún tiempo allí primero. La ruta aquí (en los suburbios del noreste de Nueva York) Se comportó de manera bastante similar a un Open Championship durante el fin de semana, pero algo de golf en los links durante las próximas semanas será bueno.A”

Foto: Warren Little / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP