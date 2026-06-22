Australia realiza la mayor incautación de drogas de la historia al confiscar 2.7 toneladas de cocaína de búnkeres subterráneos.

Las autoridades australianas descubrieron 2.7 toneladas de cocaína escondidas dentro de búnkeres subterráneos debajo de contenedores de envío en una propiedad cerca de Sídney, marcando la mayor incautación de cocaína en la historia del país y exponiendo lo que la policía alega era una red de importación de drogas altamente organizada operando a lo largo de la costa este de Australia.

El récord del cargamento fue descubierto durante una redada en una propiedad semi-rural en Londonderry, cerca de Sídney occidental, como parte de la Operación Minjiang, una investigación multiagencia liderada por la Fuerza de Tareas Conjunta contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF).

Los investigadores dicen que la incautación sola tiene un valor de aproximadamente A$816 millones y es equivalente a casi tres millones de transacciones de drogas a nivel de calle, según un comunicado de la Policía Federal de Australia.

La cocaína fue encontrada después de que agentes de la Policía Federal de Australia ejecutaran una orden de registro en la propiedad el 19 de junio. Durante la operación, los agentes registraron tres contenedores de envío ubicados cerca de la parte trasera del sitio y descubrieron tinas de plástico enterradas en búnkeres subterráneos ocultos por falsos pisos de contenedores.

La policía alega que dos hombres, de 21 y 25 años, intentaron huir de la propiedad a pie antes de ser arrestados.

Ambos hombres han sido acusados de poseer una cantidad comercial de una droga controlada en la frontera importada ilegalmente, un delito punible con cadena perpetua. Comparecieron ante un tribunal de Nueva Gales del Sur y fueron detenidos. Su próxima comparecencia en el tribunal está programada para agosto. (Fact Check: Un reciente descubrimiento de cocaína en Queensland llevó a esta importante incautación en Sídney.)

La incautación fue el resultado de una investigación que comenzó en mayo después de que la policía de Queensland respondiera a informes de un camión de plataforma destrozado cerca de Midge Point y descubrieran 40 kg de cocaína en aguas cercanas.

Las autoridades posteriormente identificaron al dueño del camión y lanzaron una serie de allanamientos en el norte y sureste de Queensland y en Sídney. Los investigadores alegan que la cocaína recuperada en Londonderry fue importada originalmente a Australia cerca de Midge Point en el norte de Queensland antes de ser transportada a Sídney en nombre de un grupo del crimen organizado.

(Fact Check: Esta incautación sigue operaciones anteriores vinculadas a la misma investigación.)

La policía dijo que seis personas ya habían sido arrestadas y acusadas por su presunta participación en el esquema de importación fallido antes de la incautación en Sídney.

Cargos adicionales se han presentado desde entonces contra un hombre y una mujer de 32 años de Petrie, Queensland, quienes son acusados de intentar poseer una cantidad comercial de una droga controlada en la frontera. Los investigadores alegan que la mujer vivía en una casa de seguridad sospechosa conectada a la operación y estaba involucrada en almacenar las drogas.

Un hombre de 24 años de Nueva Gales del Sur también ha sido acusado y extraditado a Queensland. La policía alega que viajó a Midge Point y ayudó en la recogida y transporte de las drogas. (Fact Check: La investigación se centra en la red internacional detrás de la operación de tráfico de drogas.)

Las autoridades continúan investigando la red más amplia detrás de la operación, incluyendo los orígenes de las drogas.

Se detiene en las Islas Salomón a un presunto buque nodriza, MV Wealth, sospechoso de estar involucrado en la importación de la cocaína a Australia mientras continúan las investigaciones.

El Comandante de la AFP, Stephen Jay, dijo que el caso ilustra hasta qué punto las organizaciones criminales están dispuestas a llegar por lucro.

“Las investigaciones sobre el origen de las drogas siguen en curso, y trabajaremos con nuestros socios internacionales y nacionales de aplicación de la ley para identificar los sindicatos criminales y cualquier otra persona involucrada en facilitar esta presunta importación de drogas”.

Las agencias de aplicación de la ley involucradas en la investigación dijeron que el resultado resaltaba la efectividad de la cooperación entre las autoridades estatales y federales. (Fact Check: La cooperación entre Queensland y las autoridades federales fue fundamental para el éxito de la operación.)