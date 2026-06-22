Olivia Rodrigo obtiene el tercer álbum número 1 con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Olivia Rodrigo lanzó su nuevo álbum, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, debutando en el puesto No. 1 en la lista Billboard 200, marcando su tercer álbum No. 1 y su semana de ventas más grande hasta ahora. También fue la semana más grande de 2026 para cualquier álbum de un solista, lo que significa que “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” superó a “Iceman” de Drake.

El álbum de Rodrigo vendió 485,000 unidades en los Estados Unidos en la semana que terminó el 18 de junio, según Billboard. En comparación, Drake vendió 463,000 para “Iceman” en mayo. Drake ha mantenido el puesto No. 1 desde entonces durante cuatro semanas, solo para ser derrocado por Rodrigo.

En 2021, Rodrigo obtuvo el puesto No. 1 en la lista de álbumes con su debut, “Sour”, y siguió el éxito en 2023 con “Guts”. “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” es su tercer álbum de larga duración. Incluye 13 pistas, incluido un impresionante dúo con Robert Smith de The Cure. El sencillo principal del álbum, “Drop Dead”, llegó al primer lugar en el Hot 100 de Billboard, al igual que su seguimiento, “The Cure”.

“Sin importar cuánto intente escribir canciones de amor, siempre salen un poco melancólicas”, dijo Rodrigo al anunciar el nuevo álbum. “Estoy muy orgullosa de este disco, y no puedo esperar a que lo escuchen”.

En septiembre, Rodrigo se embarcará en The Unraveled Tour, que contará con 86 paradas en múltiples ciudades y continentes, visitando grandes arenas en Nueva York, Los Ángeles, Londres y en cualquier lugar intermedio. La etapa norteamericana comenzará el 25 de septiembre en la PeoplesBank Arena en Hartford, Connecticut.

La gira continuará hasta el otoño y principios de 2027, finalizando con una temporada de cuatro noches en el Barclays Center en Brooklyn, del 11 al 16 de febrero. Después de eso, Rodrigo se dirigirá al Reino Unido y Europa para una serie de fechas que comenzarán el 19 de marzo en el Avicii Arena en Estocolmo, Suecia, y concluirán el 2 de mayo en el Palau Sant Jordi en Barcelona, España.

En mayo, Drake presentó tres álbumes, “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour”, que debutaron en los tres primeros puestos en la lista Billboard 200 en su primera semana, convirtiendo a Drake en el primer artista en ocupar simultáneamente los tres primeros puestos de la lista.