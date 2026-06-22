Los surfistas de Gaza buscan consuelo en el mar

CIUDAD DE GAZA: Llevando sus tablas entre tiendas de campaña y edificios bombardeados, un grupo de surfistas de Gaza se dirigió hacia el mar, buscando consuelo en las olas a pesar del riesgo de ataques israelíes.

En la playa de la ciudad de Gaza, el trío colocó sus tablas en la arena mientras calentaban sus extremidades y preparaban su equipo.

Algunos niños chapoteaban en las aguas poco profundas mientras los surfistas remaban mar adentro, luchando contra las olas.

â€œEste deporte es indescriptible. Cuando coges una ola, la montas, te deslizas por ella, ese sentimiento no se puede expresar con palabras”, dijo Taheen Abu Assi, de 23 años, que aprendió a surfear de su padre.

“Solía ​​verlo practicarlo en la playa con su padre, los observaba y aprendía de ellos”, dijo a la AFP.

“Aprendimos poco a poco, y a pesar de la guerra, los bombardeos y la destrucción, seguimos con este deporte, porque nos deja respirar y nos hace sentir seguros”.

En octubre entró en vigor en Gaza un alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, después de dos años de guerra devastadora.

Pero el pequeño territorio costero sigue sumido en el derramamiento de sangre, y cada parte acusa a la otra de violaciones casi diarias.

Incluso en el mar, la violencia persiste.

A mediados de mayo, el Hospital Nasser en Khan Yunis informó haber recibido a dos pescadores que habían resultado heridos por disparos de la marina israelí cerca de la playa en el sur de la Franja de Gaza.

Unos días más tarde, una fuente de seguridad de Gaza informó que tres pescadores resultaron heridos por fuego israelí cerca de la costa frente a la ciudad de Gaza.

“La situación sigue siendo inestable”, explicó Abu Assi.

“En cualquier momento, proyectiles o explosivos podrían caer cerca de ti”.

– Cera de vela –

En el mar, los surfistas se deslizan sin esfuerzo sobre las crestas de las olas, momentáneamente libres de las dificultades de la vida diaria en Gaza.

Pero la grave escasez causada por la guerra y las actuales restricciones israelíes a las importaciones han planteado obstáculos para el deporte.

“Uno de los mayores desafíos y dificultades que enfrentamos como surfistas en la Franja de Gaza es la falta de herramientas y equipos específicos para este deporte”, dijo a la AFP Abdel Rahim Al-Ustadh, de 19 años.

“La cera para surfear que ponemos en las tablas no está disponible en Gaza, por lo que recurrimos a la cera de velas para poder mantener este deporte”, añadió.

Ustadh dijo que preservar el equipo viejo también era esencial, agarrando una tabla de surf roja y azul maltrecha que tenía casi dos décadas.

“Como surfistas, tratamos estas tablas como grandes tesoros para nosotros, porque perder una tabla o que nos la confisquen amenaza nuestra capacidad de continuar en este deporte”, dijo.

La guerra en Gaza arrasó amplias zonas del territorio, desplazó a la mayoría de la población al menos una vez y dejó a cientos de miles de personas viviendo en tiendas de campaña y refugios temporales.

Khalil Abu Jiyab, de 18 años, dijo que antes de la guerra había un equipo de 17 surfistas en Gaza.

Ahora, dijo, solo estaban ellos tres, lo que señala la escasez y la falta de juntas.

“Llevo 13 años practicando surf y mis esperanzas casi se han hecho añicos”, dijo Abu Jiyab a la AFP, pero afirmó que todavía soñaba con algún día poder surfear en competiciones fuera de la Franja de Gaza.

“No hay nada en Gaza que realmente pueda esperar excepto el mar”, añadió.

â€œLa única salida en Gaza es el mar; sin él, la vida habría desaparecido hace mucho tiempo”.