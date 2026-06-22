Los fanáticos acuden al centro de Dallas mientras Lionel Messi se prepara para la Copa Mundial de la FIFA

El suelo del parque Klyde Warren tembló el domingo por la tarde mientras cientos de fanáticos argentinos saltaban y cantaban anticipando el primer partido de su selección nacional en el Norte de Texas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gustavo Giampaolo viajó desde la Patagonia, una región en el extremo sur de América del Sur, para ver jugar a Argentina. Éste es su segundo Mundial, afirmó, aunque esta vez no vino solo. Con él viajaba su hijo Santiago, de 13 años.

“Esta es mi primera Copa del Mundo”, dijo Santiago. “Es una experiencia inolvidable.”

Otro aficionado, Andrés Mendoza, viajó desde Buenos Aires la semana pasada para ver los dos partidos del Norte de Texas que el equipo tiene en junio.

Argentina se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 12 y a Jordan el sábado 27 de junio a las 21 en el AT&T Stadium de Arlington, rebautizado como Dallas Stadium para el torneo. Se espera que unos 100.000 aficionados al fútbol argentino viajen al norte de Texas.

â€œEmpecé a ahorrar dinero hace tres años para poder venir aquí y cumplir [this] sueño”, dijo Mendoza.

Los fanáticos comenzaron a llegar al parque cerca del centro de Dallas temprano el domingo por la mañana con temperaturas que alcanzarían los 90 grados por la tarde. Poco después de las 4 de la tarde, el parque estaba completamente lleno de gente vestida con camisetas celestes y blancas (los colores argentinos) cuando la policía de Dallas comenzó a cerrar las calles cercanas al tráfico vehicular.

Mendoza dijo que tiene buenos recuerdos de vivir en Carolina del Norte con su familia cuando era niño, lo que hace que para él sea más significativo venir a ver la Copa del Mundo en Estados Unidos.

La multitud expresó su apoyo a su equipo con tambores, cánticos y banderas con los rostros de los destacados jugadores argentinos Lionel Messi y Diego Maradona. “¡Adelante, campeón! ¡Adelante, campeón!», gritaron.

Conocidas en Argentina como banderazos, estas reuniones de fanáticos reúnen a los seguidores para mostrar su pasión a través de cánticos, banderas, tambores, platillos, trompetas, bailes y saltos. Suelen tener lugar antes de los partidos. En Dallas, los mítines están programados para el día anterior a cada partido de Argentina en Arlington.

El parque Klyde Warren tiene un significado especial para los aficionados argentinos de la zona. El 18 de diciembre de 2022, cientos de argentinos del norte de Texas se reunieron allí después de que Argentina ganara su tercer título de la Copa Mundial al derrotar a Francia en la final de la Copa Mundial de Qatar.

Dos de los grupos de seguidores argentinos más grandes, Hinchas Argentinos y La Banda de Argentina, conocida durante Qatar 2022 como La Barra de Barwargento, seleccionaron la ubicación del evento.