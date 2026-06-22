Precios del petróleo mixtos mientras Qatar y Pakistán anuncian hoja de ruta de 60 días para acuerdo EE. UU.

La plataforma petrolera Forties Alpha de APA Corporation en el Mar del Norte. Cortesía: APA Corporation

Los futuros del petróleo Brent cayeron el lunes después de que mediadores de Qatar y Pakistán dijeran que funcionarios estadounidenses e iraníes habían acordado un plan de acción con el objetivo de llegar a un acuerdo final en 60 días.

En un comunicado conjunto tras las conversaciones en el resort suizo de Bürgenstock, los mediadores indicaron que las partes continuarían negociaciones técnicas durante la semana y establecerían un comité de alto nivel para supervisar el proceso de mediación.

Este desarrollo se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con una nueva acción militar contra Irán, lo que suscitó preocupaciones sobre la durabilidad de un frágil acuerdo de paz provisional alcanzado la semana pasada.

Trump hizo la declaración el domingo mientras su vicepresidente, JD Vance, se reunía con funcionarios iraníes en Suiza. La reunión se vio opacada por el anuncio de Teherán de que una vez más había cerrado el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para los envíos mundiales de petróleo.

Los futuros del crudo Brent, punto de referencia internacional para agosto, subieron al principio en el comercio asiático antes de retroceder y se negociaron un 1.71% más bajo a $79.19 por barril a las 3:55 a.m. ET. Los futuros del West Texas Intermediate estadounidense fueron volátiles, revirtiendo pérdidas anteriores para negociar un 0.51% más alto a $77 por barril.

Las discusiones en el resort suizo de Bürgenstock marcaron las primeras negociaciones desde que Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento la semana pasada para poner fin a su conflicto y extender un frágil alto al fuego durante al menos 60 días.

El acuerdo pedía la reapertura del Estrecho de Ormuz y un alto a las hostilidades en toda la región, incluido en Líbano. Sin embargo, Irán acusó a Washington de no garantizar un alto al fuego allí y señaló que las últimas conversaciones se centrarían solo en la implementación del memorando en lugar de problemas más amplios como su programa nuclear.

Según David Roche de Quantum Strategy, el suministro de petróleo en el Medio Oriente está actualmente cerca de los niveles previos a la guerra una vez que se incluye el crudo almacenado en inventario y a bordo de los buques. Sin embargo, advirtió en un informe el lunes que la aparente abundancia refleja liquidación de inventarios en lugar de una recuperación en la producción, dejando al mercado vulnerable una vez que se agoten esas reservas.

Aunque los precios del petróleo se dispararon ante las tensiones renovadas en el Medio Oriente, Goldman Sachs señaló que los impactos sostenidos en el suministro podrían acelerar finalmente la transición hacia vehículos eléctricos, erosionando la demanda de crudo a largo plazo y sumando riesgos a la baja para los precios del petróleo.