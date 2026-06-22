El millonario de extrema derecha Abelardo de la Espriella gana segunda vuelta presidencial de Colombia.

El abogado millonario de extrema derecha admirador de Trump y autodenominado “outsider” Abelardo de la Espriella ha ganado la segunda vuelta presidencial de Colombia, derrotando al senador de izquierda Iván Cepeda.

Con el 99.99% de los votos contabilizados en el recuento preliminar, De la Espriella había asegurado 12.96 millones de votos, o 49.66%, apenas 250,830 más que Cepeda, quien recibió 12.7 millones de votos, o 48.7%. Un 1.6% adicional de los votos fueron en blanco.

La diferencia fue más estrecha que en la primera vuelta hace tres semanas, cuando De la Espriella había vencido a Cepeda por 673,000 votos.

La victoria de De la Espriella marca un giro brusco hacia la derecha después de cuatro años bajo el primer y único presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, quien fue impedido por la constitución de buscar la reelección y por lo tanto respaldó a Cepeda como su sucesor.

El resultado también es visto como una evidencia más de una ola de candidatos de extrema derecha barriendo las elecciones presidenciales en toda América Latina, después de las recientes victorias de Nasry Asfura en Honduras y José Antonio Kast en Chile, mientras que Keiko Fujimori lidera actualmente el recuento de votos en Perú.

Al igual que ellos, De la Espriella también recibió el respaldo del presidente de EE. UU., Donald Trump, aunque solo después de ganar la primera vuelta. Trump compartió la noticia de la victoria del colombiano en una breve publicación en redes sociales, escribiendo: “¡Él ganó, GRANDE!”.

En su discurso de victoria en Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia, donde se encuentran tanto su firma de abogados como la sede de su campaña, De la Espriella prometió respetar la constitución.

Aunque durante la campaña dijo que “evisceraría” a la izquierda, un comentario que más tarde describió como simplemente una figura retórica, dijo que será el presidente de “todos los colombianos”.

“Deseo dirigirme especialmente a aquellos que no votaron por mí… Sus derechos, incluso si no votaron por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Nunca tendrán que temer por pensar diferente”, dijo detrás de un cristal antibalas, como lo había hecho a lo largo de la campaña.

En un video publicado por la congresista republicana de EE. UU. María Elvira Salazar después del resultado, De la Espriella dijo: “Para resolver los problemas de Colombia, necesitamos construir una alianza muy estrecha con EE. UU., que no es solo nuestro principal socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, publicó que había hablado con De la Espriella para felicitarlo: “La administración Trump espera trabajar estrechamente con su gobierno entrante para avanzar en la cooperación en seguridad regional, acabar con la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, escribió.

Cuando Petro deje el cargo en aproximadamente seis semanas, solo México, Brasil, Uruguay y Guatemala permanecerán bajo gobiernos de izquierda en la región, que celebrarán elecciones en octubre.

En una publicación en redes sociales, Petro denunció irregularidades en el recuento preliminar de votos publicado por el Registro Civil Nacional, el organismo público independiente responsable de organizar las elecciones de Colombia.

Petro también escribió que solo reconocerá el resultado del proceso de escrutinio oficial, que se espera que dure unos dos días más. “Ningún presidente puede ser declarado aún. Es el proceso de escrutinio el que determina quién es el presidente”, dijo.

En la primera vuelta, el presidente también denunció fraude en el recuento preliminar sin presentar pruebas, lo que recibió críticas generalizadas de expertos electorales. La diferencia entre el recuento preliminar y el recuento oficial fue inferior al 0.1%.

Siguiendo el ejemplo de Petro, Cepeda se negó a reconocer los resultados preliminares y, también sin presentar pruebas, dijo en su discurso que un equipo de abogados de su partido estaba “procediendo a impugnar 33,000 mesas de votación en todo el país”. Añadió: “Una vez que se haya producido el resultado final del escrutinio y se hayan realizado las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que surja de ese proceso de escrutinio”.

Hubo protestas de seguidores de Cepeda: en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, los manifestantes quemaron banderas de EE. UU. y se enfrentaron con la policía. En la capital, Bogotá, cientos se reunieron afuera de Corferias, la mayor estación de votación del país.

En su discurso de victoria, De la Espriella llamó a Petro y a Cepeda a respetar el resultado: “Absténganse de desatar disturbios sociales”.

En una campaña dominada por la violencia que una vez más ha envuelto al país, De la Espriella prevaleció con la promesa de adoptar un enfoque de mano dura contra los grupos criminales.

Aunque los indicadores de seguridad siguen estando muy por debajo de los niveles extraordinariamente altos registrados en las décadas anteriores al histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la mayoría de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el año pasado ha sido el más violento desde entonces.

El presidente electo, quien asumirá el cargo el 7 de agosto, se ha comprometido a construir 10 “mega prisiones” de máxima seguridad y matar a los criminales “como ratas y cucarachas”.

Autodenominándose “El Tigre” y sin haber ocupado nunca un cargo público, De la Espriella prometió romper por completo con el plan de “paz total” de Petro de negociar la desmantelación de todos los grupos criminales.

Después de cuatro años de avances y retrocesos, durante los cuales los analistas dicen que algunas facciones armadas aprovecharon los ceses temporales al fuego para seguir expandiéndose, el gobierno logró desarmar al primer grupo criminal solo el jueves, un grupo con solo 99 miembros, mientras que los expertos estiman que más de 27,000 personas pertenecen a las numerosas organizaciones criminales de Colombia.

Por el contrario, el nuevo presidente ha prometido un retorno a la confrontación militar a gran escala que ha hecho poco por reducir la violencia en el pasado, y dijo que buscará el apoyo de EE. UU. para ataques aéreos contra plantaciones de coca. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, y el narcotráfico es el principal motor de la violencia en el país.

Nacido en la capital, Bogotá, pero criado en la costa caribeña de Colombia, De la Espriella se hizo famoso como abogado criminalista representando a los líderes de un grupo en el centro del conflicto armado de décadas: los paramilitares, ejércitos privados creados por terratenientes de derecha para luchar contra los grupos guerrilleros de izquierda.

Posteriormente diversificó sus negocios en licor, bienes raíces y moda masculina, y le encanta mostrar un estilo de vida lujoso en las redes sociales. Anunció su candidatura presidencial en julio del año pasado, un mes después de que el senador de derecha y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay fuera baleado durante un evento de campaña, falleciendo dos meses después del ataque.

Aunque durante mucho tiempo asociado con el establecimiento político de derecha de Colombia a través de su carrera legal, De la Espriella se presentó como un candidato “anti-establishment”, siguiendo el ejemplo de muchos otros líderes de extrema derecha que han llegado al poder en la región en los últimos años.

Su vicepresidente será el economista José Manuel Restrepo, que se desempeñó como ministro de Hacienda bajo el antecesor conservador de Petro, Iván Duque. El presidente electo dijo que Restrepo sería responsable de implementar el plan para reducir el estado en un 40%.

Asumirán el cargo con una minoría en el congreso y lo que muchos analistas ven como un país profundamente dividido después de la elección más polarizada en años, en la cual los dos candidatos no lograron acordar celebrar un solo debate y en su lugar intercambiaron una ráfaga de insultos.