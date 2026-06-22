Si bien la atención pública sigue centrada en la disputa entre Trump y Meloni, dos expertos y exfuncionarios estadounidenses, Carla Sands y Alexander Gray, sostienen que el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Italia estará determinado por las decisiones políticas sobre Irán, la OTAN y el reparto de cargas, más que por intercambios personales entre líderes políticos.

La disputa pública entre Donald Trump y Giorgia Meloni ha generado titulares a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, detrás del intercambio de declaraciones se esconde un debate más trascendental sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Italia y las expectativas que Washington deposita en sus aliados europeos.

Más allá de las personalidades. Para Alejandro Grisla pregunta clave tiene poco que ver con las personalidades.

“Las disputas personales entre líderes van y vienen, pero cuestiones políticas más amplias y la alineación (o desalineación) de los intereses nacionales determinan la trayectoria de una relación bilateral en el mediano y largo plazo”, dice Gray, director ejecutivo de American Global Strategies y ex asistente adjunto del presidente y jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump.

La cuestión de Irán. hablando con Decodificar39Gray señala lo que considera un tema más importante que el reciente intercambio de críticas públicas.

A pesar de ser ampliamente considerada como ideológicamente cercana a la administración Trump, Italia decidió no otorgar a Estados Unidos acceso a instalaciones estratégicas durante la Operación Furia Épica, la campaña militar contra Irán. “Éste es un desacuerdo político sustancial”, argumenta Gray.

En su opinión, la decisión efectivamente colocó a Roma junto a los gobiernos de Londres, París y Madrid que a menudo han adoptado posiciones más críticas hacia Washington. “Varios gobiernos de Europa occidental se han quejado repetidamente de que Estados Unidos desvía su atención de las prioridades de seguridad europeas, sólo para negarle acceso a infraestructura clave en Europa durante una crisis”, dice.

Según Gray, tales decisiones corren el riesgo de reforzar el escepticismo dentro de Washington con respecto a las prioridades de los aliados de Europa occidental y pueden contribuir a debates más amplios sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en el continente.

“Más que enfrentamientos entre líderes, estas son las dinámicas que probablemente definirán la relación entre Estados Unidos e Italia en los próximos años”, concluye.

La OTAN y el reparto de cargas. Una perspectiva relacionada proviene de Carla Arenasex embajador de Estados Unidos en Dinamarca durante la primera administración Trump.

“Como no estaba en la habitación cuando tuvo lugar el intercambio, no puedo comentar sobre lo que se dijo”, dice. De todos modos, para Sands, la verdadera prueba será el futuro de la OTAN y el largo debate sobre el reparto de la carga dentro de la Alianza.

â€œEn lo que respecta a la OTAN, deben producirse cambios radicales y rÃ¡pidos. Estoy seguro de que ese mensaje se comunicará durante las reuniones. Europa todavía se está quedando corta. Esta es una cuestión bipartidista en Estados Unidos”.

Sands, actualmente presidente de la Iniciativa de Política Exterior y miembro distinguido de política energética del America First Policy Institute, señala que las preocupaciones sobre el gasto de defensa europeo se extienden mucho más allá de la administración actual y gozan de apoyo en todo el espectro político estadounidense.

El resultado final: Estos comentarios resaltan una realidad más amplia. Si bien las disputas entre líderes pueden dominar los ciclos de noticias, las expectativas de Washington con respecto a las contribuciones de los aliados a la seguridad colectiva se han vuelto cada vez más centrales en la conversación transatlántica.

Lo que estamos viendo: Por eso es probable que la próxima Cumbre de la OTAN importe mucho más que la última controversia política. El gasto en defensa, el reparto de cargas, la disuasión contra Rusia, las crecientes preocupaciones sobre China y el papel futuro de los aliados europeos ocuparán un lugar destacado en la agenda.