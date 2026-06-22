Johnny Marr subastará su colección histórica de guitarras en la venta de Christies de Londres

El legendario guitarrista Johnny Marr está listo para subastar sus legendarias guitarras este verano. En una venta histórica que tendrá lugar en Christie’s en Londres el 17 de septiembre, Marr subastará una amplia colección de instrumentos que han ayudado a definir parte de la música indie británica más influyente de las últimas cuatro décadas.

Titulada “Guitarras de Marr: La Colección de Johnny Marr” en honor al libro de mesa de café de 2023 “Guitarras de Marr”, la subasta contará con alrededor de 80 guitarras, junto con amplificadores y equipamiento de gira. La colección sigue la carrera de Marr desde su surgimiento como cofundador del grupo seminal de Manchester The Smiths, hasta sus extensas colaboraciones post banda y trabajo en solitario.

Una parte de los ingresos de la venta será donada a la Asociación de Perros Guía para Ciegos y la Sociedad Nacional del Autismo. Instrumentos seleccionados también serán exhibidos para el público en Nueva York más adelante este mes (25 de junio al 1 de julio), antes de dirigirse a Londres. Más información sobre la subasta se puede encontrar en el sitio web oficial de Christie’s.

Entre los puntos destacados se encuentra la Rickenbacker 330 Jetglo de 1982 de Marr, la cual fue tocada en los primeros éxitos de The Smiths, incluyendo “This Charming Man” y “What Difference Does It Make?”, con un valor estimado de hasta £80,000 ($106,000). La guitarra también fue prestada por Marr a Noel Gallagher para las sesiones de grabación de “Definitely Maybe” de Oasis, y aparece en la portada del primer sencillo de la banda de 1994, “Supersonic”.

También se destaca una Gibson ES-355 Cherry Red de 1960, uno de los instrumentos característicos de Marr durante mediados de los años 80, comprada para él por el fundador del sello Sire Records, Seymour Stein. La guitarra fue central en la composición de “Heaven Knows I’m Miserable Now” de The Smiths y se estima que alcance hasta £150,000 ($199,000), según un comunicado de prensa.

Varias guitarras de la colección fueron utilizadas recientemente en la grabación del próximo álbum en solitario de Marr, “The Age of Everything” (programado para el 2 de octubre a través de BMG). Él apoyará el nuevo disco con una gira por el Reino Unido y Europa este otoño, culminando en su show en solitario más grande hasta la fecha en el OVO Arena Wembley de Londres el 24 de octubre.

“Siempre he amado las guitarras desde que tengo memoria, desde la primera que obtuve a la edad de cinco años. Cada guitarra que he adquirido en los últimos 50 años más o menos me ha ayudado a evolucionar como músico, trayendo nuevas canciones, nuevos sonidos y técnicas”, dijo Marr en un comunicado.

“Escribir ‘Guitarras de Marr’ en 2023 me dio la excusa perfecta para reunir todos estos instrumentos, contar sus historias, revivir las canciones, shows y momentos inolvidables que me han traído, y que he compartido con personas extraordinarias en estudios y escenarios alrededor del mundo. El libro resultó ser una experiencia catártica y cuando llegó el momento de que estos hermosos instrumentos volvieran al almacenamiento, no pude imaginar que fueran guardados y dejar de ser tocados.

“Es agridulce separarme de estas guitarras, pero quiero que vayan a nuevos hogares y nuevas personas que las amen tanto como yo. Espero que traigan tanta alegría, inspiración y diversión, y nuevas canciones, como me han dado a mí”, concluyó Marr.

Amelia Walker, jefa especialista de colecciones privadas e icónicas de Christie’s, añadió: “Christie’s está emocionado de presentar ‘Guitarras de Marr: La Colección de Johnny Marr’ a la venta este septiembre. Cuando Johnny Marr cofundó The Smiths a la edad de 18 años, el mundo musical nunca antes había escuchado un estilo único y melódico de tocar la guitarra, ni canciones tan originales y frescas”.

Continuó: “Estas son las herramientas de un guitarrista que continuamente se esfuerza por innovar, y cuyo sonido y música inconfundibles han inspirado a músicos y fans de todas las edades y procedencias desde principios de los años 80 hasta hoy. Estamos encantados de trabajar con Johnny Marr para encontrar nuevos dueños y nuevas canciones para estos instrumentos legendarios”.

Después de la separación de The Smiths en 1987, Marr trabajó con una sucesión de actos importantes, incluyendo The Pretenders, Electronic (junto a Bernard Sumner de New Order), Modest Mouse y The Cribs. Lanzó su carrera en solitario en la década de 2010, y desde entonces ha colaborado con artistas como Billie Eilish (“No Time To Die”) y Gorillaz (2026 “The Mountain”).