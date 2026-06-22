Mañana 4: el propietario de una fiesta en la piscina de Birmingham rompe el silencio, se disculpa por la interrupción y más noticias

Morning 4 es un resumen rápido de historias que creemos que deberías conocer para comenzar el día. Entonces, vayamos a la noticia.

El propietario de una fiesta en la piscina de Birmingham rompe el silencio y se disculpa por la alteración del vecindario

El propietario de una casa en el centro de una gran fiesta en la piscina que provocó la intervención policial y quejas de los vecinos en Birmingham está hablando públicamente por primera vez, disculpándose por la interrupción y cuestionando varias caracterizaciones del evento.

En una declaración publicada en Facebook el viernes (19 de junio), el propietario (que quiere permanecer en el anonimato) reconoció que los invitados que abandonaron la reunión del 13 de junio causaron una importante congestión del tráfico y molestaron a los residentes cercanos.

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Booms, quejas, riesgos de seguridad: el 4 de julio se acerca, pero Sterling Heights quiere tener más voz sobre los fuegos artificiales

Faltan solo un par de semanas para el Día de la Independencia y, si bien generalmente es un momento para celebrar a Estados Unidos, también trae consigo muchos riesgos de seguridad y ruido, que la ciudad de Sterling Heights está trabajando para abordar.

“Cada año recibimos cientos de llamadas telefónicas de nuestros residentes pidiendo quejas por ruido”, dijo el viernes Dale Dwojakowski, subadministrador de la ciudad. “Su casa está literalmente temblando”.

La ciudad ha lanzado una iniciativa llamada “Celebraciones seguras comienzan localmente”, que apoya la legislación estatal en Lansing que daría a las ciudades mayor autoridad local para establecer regulaciones sobre fuegos artificiales.

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El hombre acusado de quitar el número de serie del rifle tenía la frase del tirador de Oxford escrita en el arma, dicen los federales

Un hombre del condado de Macomb acusado de quitar el número de serie de su rifle supuestamente estaba enamorado de los tiradores en masa, incluido el tirador de la escuela secundaria de Oxford.

El 17 de junio se abrió una denuncia penal, alegando que Eleazareli Maycock, de 20 años, había eliminado o alterado intencionalmente el número de serie de un arma de fuego. La investigación comenzó en mayo cuando el FBI recibió información de que Maycock supuestamente había hecho declaraciones amenazantes en YouTube.

El 22 de mayo, las autoridades fueron a la casa de Maycock en Macomb y lo entrevistaron. En la entrevista, admitió poseer un rifle calibre .22 de Savage Arms.

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AAA: Los precios de la gasolina en Michigan caen a la tasa más baja desde abril

Los precios de la gasolina en Michigan continúan con una tendencia a la baja, y los precios en todo el estado promedian alrededor de 18 centavos menos que hace una semana.

AAA informa que los conductores están pagando alrededor de $4.01 por galón de gasolina regular sin plomo, aproximadamente 73 centavos menos que en esta misma época el mes pasado, pero aún 72 centavos más que en junio del año pasado.

Eso equivale a alrededor de $60 en promedio por un tanque lleno de 15 gasolina, o alrededor de $9 más que el precio más alto reportado en agosto de 2025.

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Clima: El comienzo lluvioso da paso a un clima perfecto para los Ford Fireworks

Un comienzo del día empapado está afectando el viaje matutino a través del sureste de Michigan, ya que las lluvias generalizadas continúan hasta las primeras horas de la mañana. Algunos de los aguaceros más fuertes pueden contener truenos ocasionales y lluvias intensas localmente, lo que reduce la visibilidad y crea charcos de agua en las carreteras del área. Los conductores deben permitir tiempo adicional de viaje y tener precaución en carreteras mojadas.

La buena noticia es que las condiciones mejorarán constantemente a medida que avance la mañana. La lluvia constante y generalizada pasará a ser lluvias más ligeras antes de terminar alrededor de la hora del almuerzo.

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