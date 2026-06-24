Daryl Braithwaite confirma su retiro de presentaciones en vivo.

Después de casi 60 años, Daryl Braithwaite está anunciando su retiro de los escenarios en vivo.

En una publicación en redes sociales el martes 23 de junio, el cantante de la ARIA Hall of Fame y ex líder de Sherbet, dice que las batallas de muchos años con su propio cuerpo están pasando factura.

“Me gustaría compartir esta noticia con todos ustedes”, escribe en Instagram. “Después de mucha reflexión y consideración, he tomado la difícil y triste decisión de alejarme de los conciertos en vivo. Desde hace un tiempo, ha sido cada vez más desafiante para mí cantar cómodamente y como resultado ha quitado la alegría de actuar, lo cual siempre ha sido tan importante para mí”.

El icónico cantante australiano no cierra la puerta al trabajo en estudio o futuras grabaciones, aunque deja poco margen para shows o eventos esporádicos.

“He amado los 58 años de ser parte de la industria musical”, continúa. “Quiero agradecer sinceramente a todos los seguidores dedicados y leales, y a todas las personas y organizaciones con las que he estado asociado y que han sido una parte significativa de mi vida como cantante. Con mucho amor y agradecimiento. Daryl”.

El último concierto promocionado en solitario de Braithwaite fue presentado el 13 de marzo en The Cooly Hotel en Queensland. Antes de eso, participó en la serie Red Hot Summer 2024, una gira nacional de lugares al aire libre encabezada por Simple Minds e ICEHOUSE.

Como vocalista principal de la banda pop de la era glam Sherbet, Braithwaite consiguió una serie de éxitos en los años 70 con “Summer Love,” “Howzat,” “Cassandra” y otros. Los Sherbs, como cariñosamente se les conoce en Australia, disfrutaron de un poco de éxito internacional.

En 1976, su éxito en las listas de Australia “Howzat” alcanzó el puesto número 4 en el Reino Unido y el puesto número 61 en Estados Unidos. Y cruzaron al territorio French Touch cuando Daft Punk sampleó su canción de principios de los años 80 “We Ride Tonight” para la canción “Contact” de 2013 de su disco Random Access Memories.

La interpretación de Braithwaite de “The Horses” de Rickie Lee Jones ahora es considerada un clásico en Australia y es un elemento básico en las fiestas en todo el país. Cuando triple j contó sus primeras 100 canciones australianas más populares en julio de 2025, “The Horses” de Braithwaite quedó en el puesto número 30, la versión más alta en la encuesta.

El cantante australiano, ahora con 77 años, es uno de los pocos artistas elevado dos veces al ARIA Hall of Fame. Obtuvo su reconocimiento con Sherbet en 1990, solo en el tercer año de la celebración anual. Y nuevamente en 2017, como artista en solitario.