El estatus de trillonario de Elon Musk en riesgo después de caídas en las acciones de SpaceX y Tesla

Introducción: caída del precio de las acciones de SpaceX afecta la riqueza de Musk

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Elon Musk pronto podría quedarse con solo mil billones de dólares, después de que el precio de las acciones de su recientemente lanzada SpaceX haya sido presionado esta semana.

Musk se convirtió en el primer trillonario del mundo este mes cuando SpaceX salió a bolsa. Pero después de una caída del 16% en las acciones de SpaceX el lunes, la riqueza de Musk ha disminuido a 1.1 billones de dólares.

La caída del lunes sola eliminó más de $152 mil millones del patrimonio neto de Musk, según estimaciones de Forbes. Y la mayoría de aquellos que invirtieron en SpaceX desde que salió a bolsa el 12 de junio están enfrentando pérdidas menores.

Las acciones de SpaceX cerraron a $156 anoche, ligeramente por encima de los $150 con los que comenzaron a cotizar el día 12, pero muy por debajo del máximo histórico de $225 alcanzado hace una semana. La oferta pública inicial se fijó en $135, por lo que todos los que participaron todavía están en ganancias.

La debilidad de la semana pasada ha reducido el valor de SpaceX de un pico de aproximadamente $2.99 billones a poco más de $2 billones anoche. Eso es una caída de casi $1 billón, o casi un Musk.

Danni Hewson, jefa de análisis financiero en AJ Bell, dice:

SpaceX podría haber parecido encantada después de su exitosa OPV y posterior rally, pero se ha estrellado a tierra con un golpe en los últimos días, con las acciones cayendo por debajo del precio de apertura en su debut en el mercado. “Las acciones posteriores a la OPV a menudo entran en un período de volatilidad mientras el mercado se adapta al nuevo participante, algunos inversores se apresuran a liquidar posiciones, y otros evalúan a qué precio están dispuestos a ingresar.” “Para una acción como SpaceX, gran parte de la toma de decisiones podría haber sido emocional y basada en la anticipación de grandes avances en la exploración y utilización espacial, pero invertir debe ser algo tratado con claridad y paciencia, incluso cuando están involucradas cifras tan grandes.”

Musk también se vio afectado por una caída del 5.8% en las acciones de Tesla ayer, ya que el sector tecnológico fue golpeado por una amplia venta en acciones de IA y semiconductores.

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