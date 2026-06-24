Draft de la NBA de 2026: ganadores de la ronda 1, selecciones sorpresa, preguntas

La primera ronda del draft de la NBA de 2026 concluyó el martes por la noche y la carrera por la primera selección se decidió con los Washington Wizards seleccionando a AJ Dybantsa primero y luego los Utah Jazz eligiendo a Darryn Peterson con la segunda selección.

Como siempre, la noche del draft está llena de sorpresas, ya que hubo siete intercambios que involucraron a equipos de la NBA.

La noche concluyó con los Phoenix Suns adquiriendo a Koa Peat en el puesto 30 después de que los New York Knicks cambiaron su selección número 25, Sergio De Larrea, a los Dallas Mavericks en el puesto 30 y luego cambiaron esa selección a los Suns.

Jeremy Woo, Bobby Marks y Ben Golliver de ESPN analizan los mayores ganadores, las preguntas y sus selecciones favoritas de la Ronda 1.

La segunda ronda es el miércoles (8 p. m., hora del este, ESPN/ABC); síganos en nuestro Draftcast en vivo.

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Woo: los mayores ganadores de la Ronda 1

La elección: Darryn Peterson, PG/SG (No. 2)

Peterson fue mi jugador número uno en el draft y estuvo disponible una selección más tarde que ese puesto. Para mí, eso es lógica simple. Ciertamente la historia podría demostrar que estoy equivocado: AJ Dybantsa es muy bueno, pero creo que gran parte del riesgo percibido en torno a Peterson simplemente no importará a largo plazo. El Jazz se irá con un jugador que cambiará la franquicia y no tuvo que ganarse la lotería para hacerlo.

Se podría decir que Peterson era la mejor opción para Utah entre los cuatro mejores prospectos: el Jazz necesitaba otro tirador y más tamaño en la zona de defensa, y en Peterson, obtienen ambos. Tendrán que descubrir cómo se equilibra con otro escolta anotador como Keyonte George, pero Peterson, al ser un escolta más alto y, francamente, un defensor subestimado, también ayuda. La forma en que esto funcionó envejecerá muy bien para Utah.

Las selecciones: Cameron Boozer, PF/C (No. 3), Karim López (No. 21)

Los Grizzlies tuvieron una muy buena noche, consiguiendo al tercer prospecto de calibre No. 1 de la clase en el No. 3 en Boozer, al mismo tiempo que hicieron dos acuerdos para maniobrar hacia abajo en el tablero del No. 16 al No. 17 al No. 21 y seleccionar a López. La elección de Boozer se explica por sí misma: será un excelente jugador de la NBA y una piedra angular a largo plazo.

La otra parte de esto tiene más matices: un consejo para los Grizzlies y el alto ejecutivo Zach Kleiman, quienes leyeron correctamente lo que era una clase muy fuerte para los bases armadores a partir de su segunda selección y extrajeron valor de los dos acuerdos al obtener cinco futuras selecciones de segunda ronda. Lo que terminarán siendo esas selecciones es una incógnita, pero Memphis también consiguió un jugador que le gustaba en López y pudo sacarlo del tablero un poco más tarde de lo esperado.

Otros equipos pensaron que los Grizzlies estaban marcados con los guardias y terminaron sin elegir ninguno. Esta fue una buena lectura de lo que parecía ser (y fue, como muchos equipos esperaban) un momento ocupado para cambios entre las selecciones 16 y 30, y una buena noche para Memphis.

Woo: Las mayores sorpresas de la Ronda 1

La elección: Morez Johnson Jr., PF/C (No. 9)

Esta fue una elección interesante simplemente debido al factor Dusty May, con el ahora ex entrenador de Michigan asumiendo el mando en Dallas, eligiendo entre tres Wolverines en la lotería y seleccionando a Johnson. Johnson, Aday Mara y Yaxel Lendeborg posiblemente podrían haber ido en cualquier orden (en general se esperaba que Mara fuera la primera en salir del tablero), pero la preferencia de los Mavericks aquí te dice algo sobre lo que valoran.

Johnson ascendió en la tabla durante el proceso previo al draft, combinando una temporada universitaria ganadora, fuertes rebotes y una defensa versátil con sus intangibles de élite y un buen proceso en el combinado, donde midió y probó bien. Está físicamente listo para la NBA y podría ser un titular el primer día que iguale bien a Cooper Flagg desde el punto de vista de la intensidad para los Mavericks. Esto puede leerse más como una elección que establece la cultura para Dallas, en lugar de hacer un gran cambio de talento, pero la combinación tiene sentido en general. Fue, sin embargo, el lugar donde mi borrador simulado salió mal por primera vez.

jugar 1:03 Dusty May se reunió con Morez Johnson Jr. después de ser seleccionado por los Mavs

La elección: Dailyn Swain, SG/SF (No. 15)

Swain fue otra de las bolas curvas más interesantes de la primera ronda, llegando un poco más alto de lo que esperaba, pero de una manera que tenía sentido. Los Bulls estaban planeando elegir al mejor jugador disponible en este puesto y se sintieron atraídos por la combinación de herramientas físicas de Swain, anotación cuesta abajo, rebotes y defensa. Aunque no es el jugador que necesariamente habría elegido, puedes ver cómo va tomando forma la visión del nuevo plantel de Chicago, y es intrigante.

Agregar a Swain y Caleb Wilson a un grupo que incluye a Matas Buzelis, Josh Giddey y Noa Essengue les da a los Bulls un grupo joven que debería poder jugar rápido, defender y correr en transición. El componente de disparo y espaciamiento es otra cuestión, una que eventualmente tendrán que abordar, pero es el punto de partida de una reconstrucción completa. Aunque esta fue una elección un poco sorprendente, tiene sentido desde una perspectiva de estilo y creación de plantillas.

¿Cuál fue la mejor elección de la noche?

Golliver: Cameron Boozer a los Memphis Grizzlies en el puesto número 3. El impresionante trabajo estadístico de Boozer como estudiante de primer año en Duke (22,5 puntos, 10,2 rebotes) y su historial de victorias a lo largo de su carrera en la escuela secundaria y la universidad lo convierten en un prospecto perfecto para los Grizzlies en reconstrucción.

Aunque el hijo de 18 años de la ex estrella de la NBA Carlos Boozer no generó mucho revuelo como contendiente para la primera selección durante el mes pasado, tiene buenas posibilidades de emerger como el mejor jugador de esta talentosa clase. Es grande, móvil, inteligente, bueno con el balón y cómodo disparando desde más allá del arco.

Memphis pasó inteligentemente por alto las preguntas sobre su atletismo e hizo una selección obvia una vez que AJ Dybantsa y Darryn Peterson estuvieron fuera del tablero.

Marcas: Labaron Philon Jr. a los Philadelphia 76ers en el puesto 22. Clasifiqué al base de Alabama como el decimotercer mejor prospecto del draft. Lo que me llamó la atención es cómo Philon tomó las críticas constructivas del draft combinado de 2025 y las aplicó la temporada pasada. Mejoró su tiro de tres puntos del 32% al 40%.

Lo más importante es que los equipos de la NBA querían ver a Philon como el principal creador de juego: promedió 5,1 asistencias en su segundo año en Alabama. Con los 76ers, Philon se unirá a una explosiva zona defensiva con Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

Cortejar: Darryn Peterson, el Utah Jazz en el puesto 2. Ver arriba.

¿Qué contendiente al título se ayudó más el martes por la noche?

Golliver: El Thunder de Sam Presti tiene el proceso de draft reducido a una ciencia. Con una nómina que se disparará este verano, Presti agregó al centro de Michigan Aday Mara (No. 12) y al guardia de Iowa Bennett Stirtz (No. 16) para abordar necesidades posicionales claras.

Mara, de 7 pies 3 pulgadas, puede esperar innumerables batallas con la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, durante la próxima media década, y los confiables tiros de tres puntos y la disruptiva defensa de Stirtz podrían convertirlo en un favorito de los fanáticos. Aunque el Thunder canjeó a Aaron Wiggins a principios de esta semana y se está preparando para decisiones dolorosas en su plantilla durante el próximo mes, agregaron dos porteros, mientras que la mayoría de los otros principales contendientes al título no fueron factores en la Ronda 1.

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Marcas: ¿Qué hay de los New York Knicks, que en realidad no salieron de la Ronda 1 con una perspectiva? Hicieron tres cambios en el tablero, agregando cinco selecciones de segunda ronda y consideraciones de efectivo. Entran a la temporada baja presionados contra el segundo delantal y cada dólar importa si el objetivo es permanecer por debajo o ligeramente por encima.

Nueva York enfrenta decisiones clave con los agentes libres Mitchell Robinson, Landry Shamet y José Alvarado. Alvarado tiene hasta el 29 de junio para optar por su contrato de $4.5 millones para la próxima temporada. Los Knicks acordaron un nuevo contrato con Mohamed Diawara, selección de segunda ronda del año pasado, por $14 millones proyectados por debajo de la segunda plataforma. Se les permite superar el umbral y traer de vuelta a sus propios agentes libres.

Cortejar: Los San Antonio Spurs. Fueron muy pronunciados sobre cómo abordaron su mayor necesidad, que era volverse más grandes y más físicos desde el principio. Vimos a Wembanyama recibir una pequeña paliza en la final. Un Jayden Quaintance saludable y Tarris Reed Jr., listo para la NBA, deberían darle algo de cobertura mientras San Antonio se prepara para las batallas físicas de los playoffs que se avecinan.

Fuera de las cuatro primeras selecciones, ¿quién sería tu elección para ganar el premio al Novato del Año?

Golliver: Darius Acuff Jr. Los Sacramento Kings elegirán a Acuff, la selección número 7 procedente de Arkansas, como su último base armador del futuro después de canjear a las ex selecciones de lotería De’Aaron Fox y Tyrese Haliburton en los últimos años.

Sacramento soportó una temporada 2025-26 verdaderamente desmoralizadora en parte porque el entrenador Doug Christie dependía demasiado de sus veteranos. Con suerte, los Kings corregirán el rumbo la próxima temporada al empoderar a Acuff, quien lideró la SEC en anotaciones y asistencias como estudiante de primer año. Si Sacramento lo suelta, el joven de 19 años tiene la oportunidad de seguir los pasos de otro escolta entrenado por John Calipari que ganó el premio al Novato del Año con los Kings: Tyreke Evans.

Cortejar: Yaxel Lendeborg. Probablemente no gane, pero jugará mucho y tendrá que tener un papel importante para que los Golden State Warriors tengan una buena temporada.

Lo eligieron en el puesto 11 pensando en la urgencia. Si puede ganarse la confianza del entrenador Steve Kerr (quien se pensaba que tenía cierto grado de influencia sobre esta selección) tendrá los minutos necesarios para presentar un caso ante un equipo que lo necesita.

¿Cuál es tu equipo prospectivo favorito fuera de la lotería?

Golliver: Jayden Quaintance a los San Antonio Spurs. San Antonio salió de la primera carrera de Wembanyama en los playoffs sabiendo que necesitaba agregar más tamaño y fisicalidad a su zona de ataque. Al final de las Finales de la NBA, el delantero de los Knicks, OG Anunoby, estaba ganando cómodamente su enfrentamiento y los veteranos Luke Kornet y Keldon Johnson luchaban por contribuir con sus minutos.

Quaintance, de 19 años, cayó a la selección número 20 porque estuvo fuera la mayor parte de la temporada pasada recuperándose de una lesión del ligamento cruzado anterior. Los Spurs están apostando a que su versatilidad defensiva y su fuerza ayudarán a abordar sus deficiencias una vez que recupere toda su fuerza. Si avanzamos unos años, el mejor de los casos podría resultar aterrador para las ofensivas contrarias. ¿Cómo puntuará alguien en alineaciones con Wembanyama, Stephon Castle, Carter Bryant y Quaintance?

San Antonio agregó aún más tamaño al canjear al centro de UConn, Tarris Reed Jr., antes de que terminara la noche.

Marcas: Christian Anderson a los Charlotte Hornets. Cuando me reuní con él en abril, estaba seguro de que era el mejor escolta de este draft. Teniendo en cuenta que disparó un 42% de triples la temporada pasada en Texas Tech, existe la posibilidad de que tenga razón.

Disparar no es lo único que Anderson hizo bien la temporada pasada. Promedió 7,4 asistencias y estuvo activo en defensa (1,5 robos). La competitividad de Anderson destacó de cara al Mundial FIBA ​​Sub-19 2025. Lideró a la selección alemana a ganar la medalla de plata y promedió 6,6 asistencias.

Cortejar: Aday Mara al Oklahoma City Thunder. Esta es una elección sobre la que especulé el mes pasado y que realmente se hizo realidad.

Simplemente estoy fascinado por la idea de Mara como un centro ofensivo que puede darle al Thunder una apariencia única en el frente. Si puede desarrollar suficientes tiros para sacar a los oponentes de la pintura es una pregunta justa, pero estaré atento cuando el Thunder y los Spurs jueguen a continuación para ver cómo maneja los inevitables enfrentamientos con Wembanyama.

No hay un verdadero contraataque para Wemby, pero Mara tiene el tamaño y la actitud para igualarlo físicamente, así como las habilidades de pase para mejorar a sus compañeros y hacer del Thunder un equipo ofensivo más dinámico. Es un concepto bastante bueno.

Complete el espacio en blanco: Los Bucks consiguen a Brayden Burries y Nate Ament es ______.

Golliver: Un recordatorio de que será un largo camino de regreso después de traspasar a Giannis Antetokounmpo.

Milwaukee puede afirmar que obtuvo un buen valor con ambas selecciones: algunos analistas proyectaron que Burries (N° 10) y Ament (N° 13) llegarían más alto de donde aterrizaron. Burries, un base bidireccional de Arizona, y Ament, un delantero largo de Tennessee, son prospectos únicos con potencial para convertirse en jugadores sólidos de la NBA.

Si aparecerán como novatos en Milwaukee es una cuestión diferente. Idealmente, Burries sería elegido como una opción ofensiva terciaria junto con un creador de juego establecido de nivel estelar. ¿Podría perderse en la confusión mientras el nuevo entrenador de los Bucks, Taylor Jenkins, reelabora la ofensiva sin Antetokounmpo? Y probablemente sea mejor tener paciencia con Ament, quien debe completar físicamente y mejorar su eficiencia anotadora.

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Marcas: Una base sólida para la vida después de Antetokounmpo.

Burries salió lentamente por las puertas, pero lo activó en los 12 juegos grandes, promediando 17,5 puntos mientras disparaba al 50,2% desde el campo y al 38,2% desde 3. Le da a los Bucks un gran guardia que puede intimidar a los defensores más pequeños. También promedió 1,7 rebotes ofensivos.

Ament jugó lesionado al final de la temporada, pero aun así promedió 7,5 intentos de tiros libres en sus últimos 10 partidos. Su tamaño y juego durante la SEC demostraron que tiene talento entre los 10 mejores.

Tenga en cuenta que antes del intercambio, Antetokounmpo era el único jugador en la plantilla que Milwaukee seleccionó en la primera ronda.

Haga una predicción para una selección de primera ronda, para esta temporada o para su carrera.

Golliver: Darryn Peterson tendrá la oportunidad de establecer un récord de franquicia de Utah Jazz por anotar en una temporada. Pete Maravich, Karl Malone y Adrian Dantley son los únicos jugadores en la historia del Jazz que promedian más de 30 puntos, y ningún jugador ha alcanzado ese punto en Utah desde Malone en 1989-90.

¿Podría Peterson, un anotador sin esfuerzo que promedió 40,7 puntos por cada 100 posesiones durante una temporada de primer año plagada de lesiones en Kansas, eclipsar el récord de la franquicia de Maravich de 31,1 puntos por partido? Los récords están cayendo a diestro y siniestro en la NBA moderna gracias a un boom ofensivo impulsado por los tiros de tres puntos y un alto ritmo de juego. Es más, Peterson ha sido comparado antes del draft con Kobe Bryant y Shai Gilgeous-Alexander, dos artífices anotadores que promediaron más de 30 puntos varias veces a lo largo de sus carreras.

jugar 0:26 Darryn Peterson después de ser seleccionado en el puesto número 2: todo el duro entrenamiento dio sus frutos

¿Cuál de los tres seleccionados de primera ronda de Michigan quedó en el mejor lugar?

Golliver: Morez Johnson Jr. a los Dallas Mavericks.

Quizás la verdadera respuesta sean las tres. Aday Mara encajaba perfectamente con el Thunder, dada su necesidad de tamaño interior y Yaxel Lendeborg tenía mucho sentido para los Golden State Warriors porque les ha faltado tamaño y atletismo en los puestos delanteros desde su campeonato de 2022.

Pero el físico y enérgico Johnson ahora tendrá la oportunidad de crecer junto con la selección número uno de 2025, Cooper Flagg, en una zona frontal dinámica. Con Flagg atrayendo más atención defensiva, Johnson debería darse un festín con oportunidades fáciles alrededor del aro. Y mientras Dallas intenta establecer una nueva cultura después de su desastroso intercambio con Luka Doncic y su breve coqueteo con Anthony Davis, el motor ininterrumpido de Johnson será una gran ventaja.

Lo mejor de todo es que podrá reunirse con el entrenador Dusty May, quien dejó Michigan para unirse a los Mavericks a principios de esta semana.

¿Cuál es lo que más te arrepientes del borrador simulado final después de ver cómo se desarrolló el Día 1?

Cortejar: Me sentí muy bien con mi simulacro en general y, lo que es más importante, con la línea lógica de la información y la estrategia del equipo, que en mi opinión es la mejor medida de calidad. Las cosas siempre se descarrilan en alguna parte.

El escenario final que preparé se desestimó al colocar a Karim López en el puesto 13 (una selección que los Bucks podrían haber hecho). Los equipos pensaron que tenía la oportunidad de caer, y lo hizo, cayendo ante los Memphis Grizzlies en el puesto 21.

¿A quién te sorprende más ver todavía en el tablero de cara a la Ronda 2?

Cortejar: Henri Veesaar (Carolina del Norte). Otros grandes terminaron superándolo en los 20, pero no es probable que esté en el tablero por mucho tiempo el miércoles. Es mi prospecto número 28 en general.