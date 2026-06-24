La novia del cantante de música country Kash Patel, Alexis Wilkins, es reservada para el evento Freedom 250 en D.C., refuta acusaciones falsas: Fui invitada a cantar este himno por mi propia voluntad

Alexis Wilkins, la cantante country conservadora que es la novia de largo plazo del director del FBI Kash Patel, está respondiendo a críticos después de anunciar que ha sido reservada para actuar en un evento Freedom 250 en el National Mall en Washington, D.C. el miércoles. Fue invitada a cantar debido a su estatus como intérprete popular, “por voluntad propia”, insistió, criticando “acusaciones falsas” que sugieren lo contrario.

La artista franca tuiteó sobre su aparición el martes por la tarde, escribiendo en X, “¡Qué gran honor ser parte del 250º cumpleaños de esta gran nación!”, con una imagen del Monumento a Washington detrás de ella. Evidentemente estaba revisando sus respuestas, porque dentro de dos horas del primer tuit, la artista franca respondió airadamente a un periodista independiente que escribió, “¿El hecho de que la novia del director del FBI reciba un pago de los contribuyentes por actuar viola las leyes éticas federales?”

Wilkins citó ese respuesta y se defendió con un mensaje que decía: “1. He sido una artista de música country durante años. He tenido una exitosa carrera tanto en la música como en la comentarista/estratega. La gente no puede negarlo por clics o titulares. Fui invitada a cantar este himno por voluntad propia, como he estado en muchos otros lugares a lo largo de mi carrera.”

Continuó, “2. No estoy aceptando un pago por este gran honor.” Para su tercer punto, Wilkins dijo, “3. Toda la celebración de Freedom250 es a través de una rama de recaudación de fondos; ni el UFC ni ninguna celebración en el National Mall son ‘financiadas por los contribuyentes’ (uno pensaría, como periodista, que esto sería algo que ella debería saber o al menos mirar). Ya no voy a aceptar narrativas falsas y acusaciones totalmente falsas que disminuyen mi arduo trabajo y logros merecidos, así que por favor esperen que este tipo de respuesta continúe.”

Wilkins se ha convertido, de hecho, en una de las artistas country más comentadas de la nación, en parte debido a las controversias que rodean su relación con Patel, incluyendo el tema de si ha utilizado dinero de los contribuyentes en viajes para verla actuar, y si es apropiado que la escolten equipos SWAT. Los titulares han ayudado a convertirla en una causa célebre entre algunos conservadores, pero si esto se ha traducido en un consumo real de su música es otro asunto: en Spotify, actualmente se le lista con 5.863 oyentes mensuales.

Mientras una serie de intérpretes se retiró de una serie de conciertos planificados por Freedom 250 para el National Lawn, incluyendo a Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day y Young MC, hubo especulaciones, algunas de broma y algunas serias, de que el presidente Donald J. Trump reemplazaría a los artistas que se retiraban con Lee Greenwood y Wilkins. Ahora ambas partes de esa profecía se han cumplido, con Trump ya habiendo anunciado que ha asegurado a Greenwood para cantar su canción emblemática de la década de los 80 “Dios Bendiga a Estados Unidos.”

Actualmente, Wilkins solo tiene una fecha de concierto listada en su sitio web, una aparición en el Windy City Smokeout de Chicago el 11 de julio. Pero su alimentación en X muestra que ella actuó el pasado sábado en el Barefoot Country Fest en Wildwood, Nueva Jersey, como la sexta de una lista de siete artistas que incluían a Post Malone, Tucker Wetmore, the Fray, Dasha y Ashley Kutcher.

La gran mayoría de la alimentación X de Wilkins está dedicada a tomar posiciones MAGA, y no a promocionar sus esfuerzos musicales, como activista tomando posturas a favor de la NRA y otras organizaciones.

“Juneteenth es genial porque es un día en el que todos podemos tomarnos un momento para recordar que los republicanos entraron y obligaron a los demócratas a dejar de esclavizar personas,” escribió en el día en honor a la emancipación de los negros. Cuando se anunciaron planes para que Trump visite China en mayo, escribió, “El presidente Trump está haciendo historia y promoviendo nuestros intereses en el extranjero, mientras que los detractores giran como un trompo inventando una nueva noticia falsa para quejarse. Llorar más. Qué momento tan fantástico y humillante para estar vivo. Tan orgullosa de ser estadounidense bajo esta administración.”

Wilkins a menudo critica a los medios de comunicación convencionales. El 1 de junio, demandó a MS Now, diciendo que fue difamada en un informe publicado en diciembre que afirmaba que Patel ordenó que el detalle de seguridad de Wilkins escoltara a uno de sus amigos a casa después de una noche de copas en Nashville. “Esto era una tontería y ellos lo sabían,” decía la demanda. “Los periodistas no pueden evitar la responsabilidad escondiéndose detrás de fuentes ‘anónimas’ fabricadas. Esta demanda busca lograr responsabilidad por las mentiras atroces de los acusados.”

La demanda continuaba, “Como cantante de música country, autora y defensora política, conocida por sus valores cristianos, patrióticos, América Primero y pro fuerzas del orden, su marca y capacidad para trabajar en su profesión se verían significativamente dañadas si sus empleadores, sus editores, sus oyentes o sus lectores creyeran que estaba abusando de la confianza pública y usando su relación con el director Patel para malversar recursos del FBI.”

En marzo, el New York Times publicó una historia sobre Wilkins escoltada por un equipo SWAT, llamándola “una de las cantantes de música country mejor protegidas en los EE. UU.” “La exigencia de Patel de que equipos SWAT rotativos proporcionen seguridad a su novia para apariciones musicales, compromisos personales y recados es algo sin precedentes en el FBI, dijeron ex agentes.” El periódico continuó, “El uso personal de aviones gubernamentales y agentes del FBI por parte de Patel para él y Wilkins ha llevado a crecientes preguntas, incluso dentro de la administración Trump.”

La semana pasada, se anunció que Wilkins sería una de las artistas en un evento Freedom 250 a celebrarse en Bélgica el 28 de junio, abriendo para la Zac Brown Band.

Su discografía en Spotify no incluye álbumes completos todavía, pero muestra un EP de seis canciones y tres sencillos lanzados entre 2020 y 2023.