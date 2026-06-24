Alicia Keys recuerda cómo Clive Davis Estuvo a mi lado en cada capítulo en emotivo tributo.

Alicia Keys rinde homenaje a Clive Davis tras la noticia de su fallecimiento el lunes a la edad de 94 años. En su conmovedor tributo al querido ejecutivo de música, Keys se unió a una ola de artistas legendarios que acreditan a Davis por ser fundamental al inicio de sus carreras.

“Clive Davis cambió mi vida para siempre”, comenzó Keys en su recuerdo compartido en redes sociales. “¡Creyó en mí desde el principio, cuando solo tenía 18 años, y muy pocos vieron lo que era capaz de hacer!”.

En su publicación, Keys también compartió imágenes de ella junto a Davis, incluido un clip de una entrevista en la que compartía cómo él fue la primera persona de su “estatura” en preocuparse genuinamente por su futuro. Después de que el ejecutivo de Arista, Peter Edge, presentara a Alicia Keys a Davis en 1998, Davis la convirtió en una artista principal en su sello discográfico J Records.

“Él ha estado a mi lado en cada capítulo que siguió. ¡No solo de forma superficial en la industria, sino de manera llena de amor por lo ilimitada que podría ser!” continuó la ganadora del Grammy en su tributo. “¡Me llamó una mujer renacentista! Es una de mis descripciones favoritas. Me recuerda ser infinita”.

Dirigiéndose a los aficionados, Keys dijo que si Davis “no hubiera visto en mí el destello de lo que llegaría a ser, tú y yo nunca nos habríamos conocido y estaríamos juntos en este profundo viaje musical”.

“Vamos a celebrar tu extraordinaria vida, legado y corazón hoy y siempre”, escribió. “Te extrañaremos más allá de las palabras, pero estoy muy agradecida de haberte tenido durante el tiempo que estuve contigo”.

La muerte de Davis fue confirmada el lunes por su representante de toda la vida, Aliza Rabinoff, quien dijo en un comunicado que falleció “pacíficamente por una enfermedad relacionada con la edad, rodeado de su familia y seres queridos”. A lo largo de sus extraordinarios siete décadas en la industria musical, Davis se ganó la reputación de ser un incansable defensor de los artistas en los que creía y un hábil hombre de negocios. Fomentó las carreras de numerosos músicos y desempeñó un papel significativo en innumerables éxitos con artistas ahora icónicos como Keys, Whitney Houston, Janis Joplin, Barry Manilow, Grateful Dead, The Notorious B.I.G. y Kelly Clarkson.