Es probable que Cabrera se dirija a IL después de sufrir una distensión en el tendón de la corva/aductor izquierdo

NUEVA YORK – El derecho de los Cachorros, Edward Cabrera, abandonó la victoria del martes por 9-6 sobre los Mets en el Citi Field con una distensión tanto en el tendón de la corva izquierdo como en el aductor izquierdo, y se espera que ingrese a la lista de lesionados de 15 días. Está previsto que Cabrera se someta a unas imágenes el miércoles.
La lesión ocurrió en la quinta entrada cuando los Cachorros ganaban 7-2. Con corredores en primera y segunda y dos outs, el jardinero izquierdo de los Mets, Jared Young, conectó un roletazo entre primera y segunda. El segunda base Nico Hoerner se deslizó y agarró la pelota antes de tirársela a Cabrera, quien se estiró en primera base y la atrapó para llevar a Young al último out de la entrada.
Pero Cabrera permaneció en el suelo durante varios minutos agarrándose la pierna izquierda. Aunque se levantó y cojeó durante unos segundos, no pudo moverse mucho y finalmente tuvo que ser sacado del campo.
â€”Â¿QuÃ© puedo decirte? En ese momento, lo único que pensaba era: ‘Saca eso’”, dijo Cabrera a través del intérprete Fredy Quevedo Jr.
Cabrera lanzó cinco entradas, permitiendo dos carreras y ponchando a cuatro. Inicialmente pensó que tendría que salir durante la segunda entrada. Young abrió la entrada y conectó una remontada que golpeó a Cabrera en la ingle. Cabrera logró sacar el out, pero el manager Craig Counsell se mostró preocupado y lo revisó con un entrenador del equipo. Cabrera se mantuvo en el juego.
“Lo único que me pasó por la cabeza fue: ‘No puedo abandonar el juego tan temprano, así que tengo que llegar lo más profundo posible'”, dijo Cabrera.
Cabrera ya ha lidiado con varias dolencias esta temporada, saliendo de su apertura del 16 de junio con un calambre en la mano derecha y llegando a la lista de lesionados el 21 de mayo con una ampolla en el dedo medio derecho. Pero el derecho no expresó ningún nivel de frustración por lo que pasó en su primer año con los Cachorros.
â€”Soy un creyente en Dios. Entonces creo que todo sucede por una razón”, dijo Cabrera. â€”Así que me mantengo positivo. Esa es mi forma de pensar y partiremos de ahí. Soy una persona positiva y un creyente”.
“Estamos en una situación difícil”, dijo Counsell. “Creo que podríamos superarlo durante el receso del Juego de Estrellas. … Va a ser un poco complicado hasta entonces”.