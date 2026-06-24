Informe de la guerra de Ucrania: Crimea se cierra mientras Putin reconoce gran flujo de drones ucranianos

Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron un puente ferroviario, una central eléctrica y otros objetivos de infraestructura en Crimea. Las fuerzas especiales de Ucrania dijeron que sus unidades, trabajando con el movimiento de resistencia en Crimea, destruyeron un puente ferroviario sobre el canal norte de Crimea cerca del pueblo de Rozdolne. El ejército describió el puente como una ruta logística clave utilizada para suministrar fuerzas rusas en el sur de Ucrania y dijo que los drones comenzaron a golpear la estructura del domingo al lunes, colapsando parte de ella. Un segundo ataque el martes apuntó al equipo de reparación ferroviaria desplegado en el puente y a sus secciones restantes.

Mikhail Razvozhayev, el gobernador instalado por Rusia de Sebastopol en Crimea, anunció “medidas temporales forzadas”, incluyendo el cierre del transporte público a las 10 p. m., y de grandes tiendas y cafés a las 8 p. m., con la iluminación de las calles también atenuada. Las estaciones de servicio habían sido prohibidas un día antes de vender combustible a usuarios no gubernamentales. La conducción de motocicletas y motos por la noche fue prohibida la semana pasada, argumentando que el ruido dificultaba las defensas contra los drones, con un oficial afirmando que “los niños que salen a pasear en la noche” habían sido seducidos por Kiev.

El ministerio de defensa de Ucrania dijo que los drones atacaron un depósito de petróleo en la central eléctrica de Kerch en Crimea oriental, una subestación eléctrica en el oeste, y una estación de distribución de gas natural licuado en Simferopol, la segunda ciudad más grande de la península. Partes de Crimea estuvieron sin electricidad el martes, dijo el proveedor de energía del área, tratando de culpar “malfunciones técnicas”.

Vladímir Putin hizo sus primeros comentarios sobre los ataques de Ucrania que deshabilitaron la infraestructura estratégica rusa. Los drones ucranianos “llegando en masa” tenían como objetivo “desestabilizar” la sociedad, interrumpiendo el suministro de energía y turismo, dijo el presidente ruso. Se quejó de que “todo el occidente” estaba trabajando para Kiev. Putin pidió al gobierno ruso que tomara medidas adicionales para compensar las consecuencias de los ataques, continuando con su enfoque de distanciarse de abordar el impacto de su guerra en casa.

El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, le dijo a Putin el martes que los funcionarios estaban considerando suspender las exportaciones de diésel para proteger a los automovilistas del país, sumándose a las prohibiciones en curso de la exportación de combustible para aviones y gasolina, según la agencia de noticias Tass. Novak dijo que el mantenimiento programado en las refinerías había sido pospuesto. “Estamos utilizando reservas que no se habían utilizado anteriormente, y también estamos alentando el suministro de volúmenes adicionales al mercado interno”. Restricciones en la venta de combustible se han implementado en varias regiones de Rusia.

El ministerio de deportes de Crimea canceló el martes todos los eventos deportivos, competencias y sesiones de entrenamiento para niños hasta el 1 de septiembre. Describió las medidas como “únicamente destinadas a garantizar la seguridad de nuestros niños, atletas y cualquier persona involucrada en el deporte”. El lunes, Sergei Aksyonov, el gobernador, dijo que por razones de seguridad, todos los campamentos de verano en la región habían dejado de aceptar niños y nuevas reservas hasta el 1 de septiembre.

Moscú se queja de que Estados Unidos no ha cumplido con los “entendimientos” alcanzados entre Putin y Donald Trump en una cumbre en Alaska en agosto pasado. Después de que Trump intentara el año pasado poner fin a la guerra en Ucrania y culpando a Zelenskyy por no llegar a un acuerdo, el Kremlin expresó repetidamente su gratitud por los esfuerzos del presidente de EE. UU. y habló del “espíritu de Anchorage”, abreviatura, según analistas, para la afirmación de Rusia de que Trump está de acuerdo en que Ucrania debería entregar toda su región de Donbás a cambio de paz.

Sin embargo, el martes, Sergei Lavrov sugirió que la cumbre de Alaska podría haber sido una “estratagema para ganar tiempo para rearmar al régimen de Kiev”. El subsecretario de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, acusó a Estados Unidos de apartarse de los “entendimientos fundamentales” alcanzados en Alaska.

Vladímir Putin dijo que Rusia entraría en negociaciones si se basaban en las discusiones de Anchorage y los “acuerdos de Estambul”, también conocidos como el “comunicado de Estambul”, un conjunto de demandas maximalistas rusas para la capitulación de Ucrania que se presentaron en Turquía en 2022, y que Kiev nunca publicó ni firmó.

Oleg Ignatov, analista del Grupo Internacional de Crisis, dijo que Rusia quería que el lado estadounidense reanudara la diplomacia para ayudar a Rusia a poner fin a la guerra en sus propios términos. “No hay un proceso diplomático estructurado, no hay un trato sobre la mesa, en realidad no hay nada”, dijo Ignatov. “Los rusos están muy decepcionados al respecto, realmente quieren que los estadounidenses participen”.

Los ataques rusos mataron a nueve personas en Ucrania el martes. En Kryvyi Rig, la ciudad natal de Volodymyr Zelenskyy, “dos hombres de 25 y 34 años y una mujer de 54 años fueron asesinados”, dijo el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. Otros tres murieron en otros ataques rusos en la región, mientras que los ataques en las regiones del sur de Odesa, Zaporizhzhia y Kherson mataron a una persona en cada una, dijeron las autoridades regionales.

Volodymyr Zelenskyy no asistirá a una conferencia de alto nivel sobre la reconstrucción postguerra de Ucrania en medio de una creciente ruptura con Polonia por el nombramiento de una unidad militar después de una que mató a decenas de miles de polacos durante la Segunda Guerra Mundial, escribe Jakub Krupa. La UE advirtió el martes que solo Rusia, “el agresor en Ucrania”, se beneficiaría del empeoramiento de las relaciones entre los dos vecinos.