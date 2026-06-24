El CEO del Atlético arremete contra el Barcelona en medio de la saga de transferencia de Álvarez

El CEO del Atlético arremete contra el Barcelona en medio de la...

El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, insistió en que el club no quiere vender a Julián Álvarez este verano, especialmente al Barcelona.

El futuro de Álvarez se está convirtiendo rápidamente en una de las historias de transferencia del mercado de verano, con el internacional argentino también queriendo alejarse del Atlético.

El Real Madrid ya ha visto rechazada una oferta de 150 millones de euros por parte del Atlético, mientras que el jugador de 26 años supuestamente tiene ganas de unirse al Barça.

Después de la victoria de Argentina sobre Austria en la Copa del Mundo, Álvarez una vez más expresó su deseo de dejar el Metropolitano, para decepción de Gil Marín, quien también arremetió contra el Barça.

“No era el día adecuado para hacer tales declaraciones; era un día para [Lionel] Messi y el equipo nacional argentino, no para Julián,” dijo Gil Marín a EFE.

“Julián tiene un sueño [de firmar en otro lugar], pero nosotros los aficionados del Atlético también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también es cierto que es plenamente consciente de nuestra posición porque hemos sido muy claros: el Atlético no quiere transferirlo.

“Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue para nosotros.

“El Barça nos está faltando el respeto. Creen que pueden pisotearnos y que somos débiles y estúpidos, pero en realidad están mostrando al mundo una forma de actuar que los define.

“Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios… incluso le mienten a sus propios seguidores. Intentan hacer creer a todos que pueden llevar a cabo un acuerdo del que en realidad no son capaces.”

Álvarez se unió al Atlético procedente del Manchester City antes de la temporada 2024-25, y desde entonces ha anotado 49 goles en 106 partidos para el equipo de LaLiga.

También ha contribuido directamente en 66 goles bajo el mando de Diego Simeone, 18 más que cualquier otro jugador del Atlético desde su debut (Antoine Griezmann – 48).

Se dice que el Paris Saint-Germain y el Arsenal también tienen interés en el delantero, que tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.