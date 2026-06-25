La otra hermana Bennet

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Ella Bruccoleri puede interpretar a una hermana Bennet en la televisión, pero la actriz no siempre fue fan de Jane Austen.

Bruccoleri leyó “Orgullo y Prejuicio” por primera vez cuando se preparaba para asumir el papel principal en el drama de la BBC “The Other Bennet Sister”, escrito por Sarah Quintrell y adaptado de la novela de Janice Hadlow del mismo nombre. Interpretando a Mary Bennet, la hermana menor y más tímida de Elizabeth, Bruccoleri se propuso retratar la historia de madurez de una mujer de la Regencia.

“Queríamos hacer un programa que a Jane le gustaría si estuviera aquí hoy, o que fuera lo suficientemente fiel a lo que ella estaba tratando de hacer”, dijo Bruccoleri a Variety.

La romántica trama del programa y el viaje de crecimiento personal parecen encajar con algo que Austen hubiera imaginado para sus personajes. Mary, eclipsada por sus vivaces hermanas y su madre despectiva (Ruth Jones), comienza a encontrar su rumbo cuando se muda a Londres para cuidar a sus primos después de la muerte de su padre. En la nueva ciudad, Mary vive con su tía y su tío, los Gardiner, donde conoce a un apacible abogado llamado Tom Hayward (Dónal Finn), con quien comparte una conexión inmediata. Mientras Tom tiene un acuerdo romántico preexistente, Mary se cruza con el Sr. Ryder (Laurie Davidson), un encantador mujeriego que comienza a cortejarla (sin que ella lo sepa). Aparecen personajes familiares de “Orgullo y Prejuicio”, como Caroline Bingley, obsesionada con Ryder, quien se complace en ser cruel con Mary, así como el resto de la familia Bennet acompañado de destellos de Mr. Darcy negándose a pasar tiempo con sus suegros.

Los mundos chocan cuando Ryder sigue a Mary a Pemberley, pero su amistad (por lo que Mary sabe) sufre un contratiempo cuando él le pide ser su amante. Mary regresa a los Gardiner y se reconecta con un Tom Hayward recién soltero durante un viaje a los lagos, que es interrumpido por Ryder y Caroline Bingley.

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