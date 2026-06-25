Fernandes: Fue importante para Portugal ver a Ronaldo marcar

Bruno Fernandes manifestó que fue importante para todos en el campamento de Portugal ver a Cristiano Ronaldo en la lista de goleadores en la Copa del Mundo, después de convertirse en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes del torneo el martes.

El lugar de Ronaldo en el equipo de Roberto Martínez había sido cuestionado después de un empate 1-1 con RD Congo en la primera jornada, pero respondió con estilo contra Uzbekistán.

El jugador de 41 años disparó un gol de volea en el poste cercano para abrir el marcador, luego, después de que Nuno Mendes lanzara un magnífico tiro libre, en el que Ronaldo jugó un papel de distracción, el máximo goleador de Portugal anotó un gol limpio cruzando la portería para poner el marcador 3-0.

Un autogol de Abduvohid Nematov y un golazo del suplente Rafael Leao completaron la victoria por 5-0 en la segunda mitad, con Ronaldo desaprovechando varias oportunidades para su hat-trick.

Tuvo siete tiros, más del doble que cualquier otro jugador, mientras que su 1,6 goles esperados (xG), 10 toques en el área rival y cinco grandes oportunidades fueron también los más de todos en la cancha.

Además de haber marcado en los torneos de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, Ronaldo es el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo, y sus 10 goles en total en las finales son los más de cualquier jugador de Portugal, superando a Eusebio, cuyos nueve tantos llegaron todos en 1966.

A pesar de que algunos expertos sugirieron que la presencia de Ronaldo podría causar malestar en el vestuario de Portugal, Fernandes insiste en que todos sus compañeros estaban contentos por él.

“Fue importante que nuestro capitán marcara”, dijo Fernandes sobre Ronaldo. “Era importante para nosotros que anotara. Es nuestro jugador clave en el ataque. Estamos muy felices por él.”

Fernandes asistió en el segundo gol de Ronaldo con una carrera desde el mediocampo y un preciso pase en profundidad, además de crear otra oportunidad para el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones en la segunda mitad, aunque esas fueron las únicas oportunidades que creó.

La estrella del Manchester United, quien rompió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League en 2025-26 con 21, se mostró contento de contribuir con un gol y está seguro de que se encontrará entre los goleadores a medida que avance la Copa del Mundo.

“Siempre es especial dar una asistencia con la selección nacional, especialmente en la Copa del Mundo, que es un torneo especial”, agregó Fernandes.

“Lo importante es que Portugal anote, ya sea yo o no. Logramos marcar muchos goles y estamos felices por eso.

“Estoy aquí para poner a mis compañeros en posición de gol, eso es parte de mi juego, sin importar si marco o no.

“Creo que mi momento llegará, y será en un momento en que realmente se necesite”.