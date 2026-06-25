Copa Mundial de la FIFA: Vinicius Jr se detiene y deja a Escocia abajo… ¿pero están fuera?

Desde el principio, miramos el juego, sí, pero también descubrimos el loco significado de todo ello. Nos dirigimos a otra parte para ver qué significaba todo esto en el gran esquema de las cosas.

Antes de que comenzaran los partidos el miércoles, Escocia se encontraba relativamente bien como segundo de los mejores terceros clasificados del torneo.

La victoria de Bosnia-Herzegovina sobre Qatar dejó a Escocia en el tercer puesto. El dominio de Brasil los hizo caer aún más. Cayeron cada vez más, su amortiguador prácticamente desapareció y su obsesión por los resultados en otros lugares en los próximos días se multiplicó a medida que avanzaban.

De regreso a Charlotte, Carolina del Norte, regresarán el jueves; maltratados y aturdidos, inseguros de su futuro en este torneo, si es que lo tienen.

Tal como están las cosas, el pronosticador los sitúa jugando contra México el martes: ¿una oportunidad de redención u otro viaje a una cámara de tortura?

Eso podría cambiar, por supuesto. Otros equipos en los próximos días tendrán mucho que decir al respecto todavía.

Escocia está sudando por un lugar entre los dieciseisavos de final. Esa es la tierra de nadie en la que viven ahora, mirando frenéticamente los destinos respectivos de Senegal y Ecuador, Curazao y Cabo Verde, Arabia Saudita y otros.

Había algo inevitable en ello. Hasta Bolivia a principios de este mes, Escocia nunca había vencido a un rival sudamericano, nunca había vencido a Brasil en 10 intentos en 50 años atrás. Se unieron y crearon momentos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.