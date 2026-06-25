Andy Burnham debería estar listo para explotar los recursos restantes de petróleo y gas del Mar del Norte del Reino Unido para evitar pérdidas masivas de empleo en Escocia y el noreste, dijo la directora de la Cámara de Comercio Británica (BCC), Shevaun Haviland. La decisión sobre si permitir la extracción en los campos Jackdaw y Rosebank ahora parece probable que recaiga en una administración de Burnham. Cuando se le preguntó al respecto, Haviland dijo: “En este momento, en lugar de usar esos campos estamos importando gas líquido, que es más caro y menos respetuoso con el medio ambiente. Así que sí, creemos que deberíamos usar nuestros propios activos.” [Contexto: Debate sobre la explotación de recursos petroleros en el Mar del Norte] [Verificación de datos: La entrevistada es Shevaun Haviland, directora de la BCC] Ella estaba hablando mientras el grupo empresarial, que representa a 50,000 empresas que emplean a 7.5 millones de personas, se prepara para una conferencia de alto perfil en Londres el jueves. Políticos de cinco partidos políticos, incluida la canciller laborista, Rachel Reeves, y el líder verde, Zack Polanski, hablarán en la reunión. [Contexto: Importancia de la conferencia empresarial en Londres] [Verificación de datos: La conferencia contará con la participación de políticos de diferentes partidos] Haviland, ex alta funcionaria civil, dijo que las empresas británicas respaldaban la transición a energía limpia y estaban ansiosas por aprovechar las oportunidades que presentaba. Pero dijo que el cambio a la energía eólica marina no estaba creando suficientes empleos para absorber a los trabajadores desplazados a medida que se reducía el Mar del Norte; y los proveedores locales estaban cerrando en lugar de suministrar a las nuevas industrias. [Contexto: Transición a energías limpias en el Reino Unido] [Verificación de datos: Cuestionamiento sobre la falta de creación de empleos en la industria eólica marina] Ella agregó: “Simplemente no se está gestionando de la manera correcta. Estamos totalmente detrás del liderazgo increíble que hemos visto en la energía eólica marina, donde somos líderes mundiales. No estamos invirtiendo lo suficiente en la construcción de una cadena de suministro local para apoyar eso. Gran parte sigue viniendo del extranjero. Y porque no ha sucedido tan rápido como está disminuyendo el petróleo y el gas, tenemos una brecha realmente preocupante, y vemos que la cadena de suministro se va.” [Contexto: Desafíos en la transición energética en relación con la creación de empleos] [Verificación de datos: Necesidad de inversión en cadena de suministro local en la industria eólica marina] Añadió: “Hay algunas preocupaciones muy grandes de nuestras cámaras en Aberdeen y el noreste de que vaya en la dirección de las minas de carbón, y tendrás millones de personas sin trabajo.” [Contexto: Impacto económico potencial en regiones específicas del Reino Unido] [Verificación de datos: Preocupaciones sobre la pérdida de empleos en áreas específicas del Reino Unido] La futuro de Jackdaw y Rosebank será observado de cerca por los empresarios y los ecologistas como una señal de intención del nuevo equipo de Burnham. El secretario de Energía, Ed Miliband, quien está siendo considerado como posible canciller, se muestra escéptico sobre dar luz verde. [Contexto: Interés en las decisiones de energía del nuevo gobierno de Burnham] [Verificación de datos: Roles clave en la toma de decisiones sobre energía en el nuevo gobierno] Con Burnham probablemente convertido en primer ministro en cuestión de semanas, Haviland también hizo un llamado al alcalde saliente de Manchester para tomar medidas sobre la “crisis del costo de hacer negocios”. [Contexto: Desafíos económicos y políticos en la transición de poder] [Verificación de datos: Llamado a tomar medidas sobre afrontar la crisis económica]