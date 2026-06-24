Pharrell adelanta colaboraciones con Lil Baby, YoungBoy Never Broke Again y Quavo en el desfile de moda de Louis Vuitton.

El desfile de moda de Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton Menswear de Pharrell tuvo lugar en París el martes (23 de junio). Como parte del show de la Semana de la Moda de París, Skateboard P tenía algunas colaboraciones inéditas para musicalizar la colección playera.

Como parte de la lista de reproducción del desfile de moda, P adelantó colaboraciones con Quavo, YoungBoy Never Broke Again y Lil Baby en la Cité Internationale Universitaire de París.

Pharrell y Quavo presentaron “Haavin” durante el show, mientras los modelos caminaban por la pasarela de arena. La pista cuenta con una producción futurista de P mezclada con barras de trampa cortesía de Quavo. “Teniendo demasiadas cosas que no podía imaginar / Ahora soy de los suburbios, estoy como Kodak Black / Tratando de ser perfecto ahora, tiradores en la mansión,” rapea Huncho. “Fui más grande, ahora soy global, tratando de hablar español”.

El rapero de Migos estuvo presente en el show, y tiene un álbum en proceso, completamente producido por Pharrell en París en la sede de Louis Vuitton. Quavo reveló que entregó el proyecto el 26 de mayo con una publicación en X.

La colaboración de YoungBoy con Pharrell incluye voces de P así como sus cuerdas chillonas en el lado de la producción. No está claro en qué proyecto “Simulation” será lanzado.

Sin embargo, “Simulation” marca la primera colaboración entre YB y Skateboard P sin un tercero. YoungBoy ha pasado mucho tiempo en París en los últimos meses, incluyendo ser visto en la capital francesa mientras estaba programado para encabezar el Rolling Loud Orlando en mayo.

Baby y P se conectaron por primera vez sin colaboradores para un potencial himno callejero con “Dead Fresh”, donde Pharrell presenta golpes de tambor de trampa contundentes para Baby, quien presume sobre su vida de lujo.

En otro lugar, L’Orchestre du Pont Neuf liderado por Thomas Roussel y The Voices of Fire actuaron en el desfile de moda parisino de LV.

Lleno de temas de cascadas y playa, el desfile de Primavera/Verano 2027 de Menswear fue un evento repleto de estrellas, con figuras como Future, Missy Elliott, Lil Baby, Coco Jones, Quavo, la estrella de la NBA Victor Wembanyama, Skepta, Lola Young y el actor Jeremy Allen White sentados en las primeras filas.

Pharrell se unió a Louis Vuitton como director creativo de moda masculina en 2023. En el lado musical, se reconectó con Clipse para producir la totalidad del álbum de regreso de los hermanos Thornton, “Let God Sort Em Out”, en julio de 2025, que debutó en el puesto número 4 en el Billboard 200.

Mira el desfile completo de LV que presenta las nuevas colaboraciones musicales de Pharrell a continuación.