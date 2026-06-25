Trump y Cassidy chocan sobre la votación de poderes de guerra en reunión con senadores republicanos.

Trump y Cassidy chocan sobre la votación de poderes de guerra en...

El presidente Donald Trump chocó con el senador de Luisiana Bill Cassidy en una reunión con senadores republicanos el miércoles, según múltiples fuentes informaron a ABC News, por la resolución de poderes de guerra aprobada el martes en el Senado, una rara reprimenda a Trump que contó con cuatro republicanos votando con los demócratas.

Varias fuentes describieron el enfrentamiento entre Trump y Cassidy como una discusión acalorada. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, trató de intervenir para calmar la situación y otros senadores intentaron intervenir para aliviar las tensiones sobre la resolución, que tiene como objetivo limitar la capacidad de Trump para librar guerra en Irán, pero no tiene fuerza de ley.

Cassidy fue uno de los cuatro senadores republicanos que votaron con los demócratas a favor de la resolución que la Cámara había aprobado a principios de este mes. Esos votos, junto con dos ausencias republicanas, permitieron que la resolución pasara por un voto de 50-48.

En un momento, Trump llamó “lunático” a Cassidy, según múltiples fuentes. Cassidy no disputó eso cuando fue preguntado por ABC News.

Trump también estaba molesto por las ausencias, dijeron las fuentes.

Haciendo una breve parada para hablar con los reporteros, Trump dijo que la reunión fue “realmente genial”, aunque no comentó sobre lo discutido puertas adentro.

Dos personas en la sala dijeron que Cassidy se refirió al presidente como “hermano”, pero el presidente le dijo al senador que no era su hermano.

En un comentario en redes sociales el miércoles por la noche, Cassidy dijo que recibió una “amplia explicación” sobre Irán del vicepresidente JD Vance y del enviado especial Steve Witkoff y agradeció a ambos funcionarios.

Cassidy admitió anteriormente que perdió la paciencia con Trump.

Cassidy dijo que no se disculpaba por plantarse ante el presidente.

Cassidy, quien fue uno de los siete senadores republicanos que votaron por el juicio político contra Trump en su primer mandato, perdió su primaria para la reelección en mayo contra un candidato reclutado por Trump para competir contra él.

Cassidy dijo en la reunión que Trump se burló de su derrota.

“Sabes, ¿qué dice el presidente Trump? Sabes, ‘Oh, perdiste las elecciones’, ese tipo de cosas. Ya sabes, cualquier cosa que venga a la mente para menospreciar a otra persona”.