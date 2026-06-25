Dos grandes terremotos sacuden el norte de Venezuela, cerca de Caracas

alternar título Juan Barreto/Getty Images

Dos grandes terremotos consecutivos sacudieron el norte de Venezuela el miércoles, reduciendo los edificios a escombros en la cercana capital de Caracas.

Un terremoto inicial alrededor de las 6 de la tarde, hora del Este, un presagio de magnitud 7,2, fue seguido menos de un minuto después por un terremoto de magnitud 7,5 en la misma zona, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los epicentros, que el USGS estimó a unas 3 millas de distancia, estaban cerca de la ciudad de Morón en la costa caribeña de Venezuela, a unas 100 millas al oeste de Caracas.

alternar título Juan Barreto/Getty Images

“Cuando los terremotos ocurren tan juntos” en el tiempo, dijo Paul Earle, sismólogo del USGS, “puede ser difícil descifrar las magnitudes exactas y las ubicaciones exactas, especialmente para el segundo evento”, debido a la forma en que las señales de los sismogramas se superponen en estos casos.

Fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban edificios derribados, personas corriendo para ponerse a salvo y escombros cayendo por daños estructurales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Desde entonces, el aeropuerto ha cerrado.

alternar título Jesús Vargas/Getty Images

El número total de muertos y heridos aún no está claro. El miércoles por la noche, el modelo del USGS del terremoto de magnitud 7,5 estimó que las muertes podrían ser de miles a decenas de miles, con pérdidas económicas que alcanzarían entre miles de millones y decenas de miles de millones de dólares, dijo Earle.

“Esto no sucede muy a menudo”, dijo Earle. “Cuando están juntos es difícil entender qué pasaría”.

El más fuerte del “doblete”, como el USGS describió los terremotos gemelos, es el mayor terremoto que ha azotado a Venezuela desde 1900, cuando un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el país, según el USGS.

Aproximadamente media hora después de los terremotos de Venezuela, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa este de Japón. El miércoles temprano, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió el norte de California. No se reportaron daños importantes en ninguno de los terremotos.

En Venezuela es probable que se produzcan réplicas importantes en los próximos días.

Según las previsiones del USGS, hay un 40% de posibilidades de que, en la próxima semana, se produzca un terremoto de magnitud 6 o mayor en la misma región, dijo Earle, y una “casi certeza” de un terremoto de al menos una magnitud 5.

alternar título Federico Parra/Getty Images

Se retiraron las advertencias de tsunami emitidas anteriormente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y hasta el miércoles por la noche no estaba vigente ninguna advertencia de este tipo.

El miércoles por la noche, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y dijo que varios estados venezolanos habían sufrido daños. También llamó a la unidad e instó a “nuestra población a mantener la calma”.

Dos grandes terremotos consecutivos sacudieron el norte de Venezuela alrededor de las 6 pm hora del este del miércoles, reduciendo los edificios a escombros en la cercana capital de Caracas.

Un terremoto inicial, un presagio de magnitud 7,2, fue seguido menos de un minuto después por un terremoto de magnitud 7,5 en la misma zona, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los epicentros, que el USGS estimó a unas 3 millas de distancia, estaban cerca de la ciudad de Morón en la costa caribeña de Venezuela, a unas 100 millas al oeste de Caracas.

alternar título Adrián Naranjo/AP

“Cuando los terremotos ocurren tan juntos” en el tiempo, dijo Paul Earle, sismólogo del USGS, “puede ser difícil descifrar las magnitudes exactas y las ubicaciones exactas, especialmente para el segundo evento”, debido a la forma en que las señales de los sismogramas se superponen en estos casos.

Fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban edificios derribados, personas corriendo para ponerse a salvo y escombros cayendo por daños estructurales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Desde entonces, el aeropuerto ha cerrado.

El número total de muertos y heridos aún no está claro. El miércoles por la noche, el modelo del USGS del terremoto de magnitud 7,5 estimó que las muertes podrían ser de miles a decenas de miles, con pérdidas económicas que alcanzarían entre miles de millones y decenas de miles de millones de dólares, dijo Earle.

“Esto no sucede muy a menudo”, dijo Earle. “Cuando están juntos es difícil entender qué pasaría”.

alternar título Pedro Mattei/AP

El más fuerte del “doblete”, como el USGS describió los terremotos gemelos, es el mayor terremoto que ha azotado a Venezuela desde 1900, cuando un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el país, según el USGS.

Aproximadamente media hora después de los terremotos de Venezuela, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa este de Japón. El miércoles temprano, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió el norte de California. No se reportaron daños importantes en ninguno de los terremotos.

alternar título Jesús Vargas/Getty Images

En Venezuela es probable que se produzcan réplicas importantes en los próximos días.

Según las previsiones del USGS, hay un 40% de posibilidades de que, en la próxima semana, se produzca un terremoto de magnitud 6 o mayor en la misma región, dijo Earle, y una “casi certeza” de un terremoto de al menos una magnitud 5.

Se retiraron las advertencias de tsunami emitidas anteriormente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y hasta el miércoles por la noche no estaba en vigor ninguna advertencia de este tipo.

El miércoles por la noche, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y dijo que varios estados venezolanos habían sufrido daños. También llamó a la unidad e instó a “nuestra población a mantener la calma”.