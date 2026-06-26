Ann Wilson del corazón y Tripsitter anuncian nuevo álbum Suelo Consagrado

El grupo también presentará el sencillo principal del disco, “I Will Not Be Coming Back”.

Ann Wilson y su banda Tripsitter anunciaron su nuevo álbum, Consecrated Ground, que saldrá el 14 de agosto. El sencillo principal del grupo “I Will Not Be Coming Back” llegará más tarde hoy.

Descrito en un comunicado como una “colección audaz de canciones que combina rock pesado, psicodelia, blues y narración emocional cruda”, el próximo disco llega en un período crucial para Wilson. En febrero de 2025, Wilson regresó al escenario para la esperada gira Royal Flush de Heart después de su lucha contra el cáncer que involucró cirugía y quimioterapia preventiva. La cantante también lanzó su podcast After Dinner Thinks, que presenta junto a Criss Cain, y recientemente develó su documental en solitario, In My Voice.

Wilson, quien fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2013 junto a su hermana Nancy, habló con Rolling Stone en mayo sobre su carrera colosal y cómo el documental fue una oportunidad para que los fans “me conocieran aparte de Heart, aparte de la música, incluso – solo las cosas que me han sucedido y los viajes por los que he pasado ahora como una mujer mayor”.

Al hablar de las partes de la película que cambiaron la forma en que veía su propia historia, ella respondió: “Me sorprendió muchas cosas – por lo divertida, alegre y bromista que solía ser cuando era más joven. Ahora, me siento más seria sobre la vida. No triste, soy más filosófica”.

In My Voice profundiza en la historia de Wilson, desde su infancia en Seattle hasta su evolución como una de las mejores vocalistas y compositoras de la historia del rock. Contado en sus propias palabras, el documental se basa en un archivo personal de imágenes caseras, fotografías, y diarios, y retrocede a los días en que las hermanas Wilson eran conocidas como “Little Led Zeppelin”.