El Consentimiento no es Suficiente para las Actividades Militares de EE.UU. en América Latina.

Entre la retórica de crímenes de guerra de la administración Trump, su ataque accidental e intencional a civiles con ataques militares, y el inicio de una guerra de agresión inconstitucional e ilegal, es poco decir que ha demostrado poco respeto por el derecho internacional. Pero mientras estos actos despiadados y descuidados dominan los titulares y justamente generan indignación y resistencia, otra política desestabilizadora ha pasado en gran medida desapercibida: la aparente dependencia de la administración Trump del consentimiento del estado anfitrión para desplegar y utilizar la fuerza militar de EE. UU. en América Latina.

El consentimiento válido del estado anfitrión permite a un estado externo intervenir sin violar la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, el consentimiento del estado anfitrión no aborda la pregunta de si se aplica el derecho en tiempo de paz o el derecho de los conflictos armados, lo que a su vez determina qué acciones están permitidas. Como argumentamos mis coautores y yo en “El consentimiento no es suficiente” y en un artículo anterior de Just Security, la lógica del orden legal internacional requiere que tanto el estado que consiente como el intervencionista evalúen de manera independiente si hay un conflicto armado antes de usar una fuerza letal por lo demás impermisible. De lo contrario, se ampliaría un vacío legal ya problemático y se socavarían protecciones fundamentales del debido proceso.

Este es un tema cada vez más urgente a medida que Estados Unidos expande sus operaciones militares en América Latina. En marzo de 2026, Estados Unidos anunció que estaba comenzando operaciones conjuntas con Ecuador contra grupos del crimen organizado. Poco después, declaró que había participado en un ataque contra un campamento de drogas, que resultó ser una granja lechera. En mayo de 2026, Guatemala acordó una asociación similar (aunque, tras informes iniciales, Guatemala negó haber concedido el permiso a Estados Unidos para realizar ataques en su suelo). En junio de 2026, el presidente Trump celebró una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela que acabó con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Aunque existe cierta duda sobre la validez del consentimiento venezolano para este ataque, dada la destitución de su jefe de estado por parte de Estados Unidos y la afirmación de Trump de “Estamos a cargo”. El Departamento de Defensa de EE. UU. también tiene la intención de presionar a Honduras y México para que consientan en el despliegue de fuerzas estadounidenses, con el objetivo de permitir “botas en el terreno y ataques con drones” como parte de una estrategia más amplia para “normalizar la presencia militar estadounidense”. Estados Unidos ha afirmado que está en conflicto armado con algunas de estas entidades, pero hay poco respaldo fáctico para esta afirmación. También ha sugerido que está actuando en conjunto con los estados anfitriones, proporcionando una justificación alternativa para sus acciones militares.