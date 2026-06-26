Los titulares cívicos más importantes de OC mientras las ciudades luchan contra los déficits presupuestarios

Las tres ciudades más grandes del Condado de Orange están lidiando con déficits presupuestarios este año fiscal mientras algunos funcionarios luchan con recortes de gastos.

Se espera que el déficit estructural de Anaheim se coma la mitad de los aproximadamente $120 millones en nuevos ingresos fiscales que ingresan al fondo general, provenientes del dinero liberado después de que la ciudad pagó los $510 millones en bonos de expansión de Disneyland Resort emitidos en 1997.

Los funcionarios de Santa Ana hicieron una serie de recortes de gastos, incluido un programa extracurricular y comisiones municipales, para equilibrar el presupuesto municipal mientras consideran pedir a los votantes que hagan permanente el aumento temporal del impuesto sobre las ventas para flotar el presupuesto.

Irvine también está lidiando con un déficit presupuestario, y los miembros del concejo municipal están reflexionando sobre el estacionamiento pago para los forasteros en el Great Park.

Todo esto surge cuando el editor y editor en jefe de Voice of OC, Norberto Santana Jr., examina críticamente los fondos discrecionales de los Supervisores de OC: gastos prácticamente sin control que a menudo tienen vínculos políticos.

El Gran Jurado del Condado de Orange también emitió un informe, cuestionando cuán efectivos son los líderes del condado para responsabilizar a los funcionarios electos tras los escándalos de corrupción.

Al mismo tiempo, el Tesorero-Recaudador de Impuestos de OC cuestionó públicamente por qué los Supervisores de OC están recortando el presupuesto del recaudador de impuestos, una oficina responsable de recaudar los impuestos a la propiedad, que representan el 90% del presupuesto discrecional del condado.

Los votantes de Placentia podrían unirse a las ciudades circundantes que se espera que intervengan en los aumentos de impuestos durante las elecciones de noviembre, ya que los funcionarios de la ciudad están poniendo en la boleta una medida de aumento de impuestos hoteleros.

Después de años de búsquedas de contratación fallidas, OC Supervisors nombró al jefe de tecnología como director ejecutivo interino para dirigir las operaciones diarias en el condado.

KC Roestenberg, el nuevo director ejecutivo interino, asiste a una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Orange el martes 23 de junio de 2026. Crédito: JULIE LEOPO, Voz de OC

Un asambleísta de OC se retractó de expulsar a los supervisores del condado que supervisaban el plan de salud del condado para los pobres después de enmendar su proyecto de ley estatal en el último momento.

Mientras tanto, algunos miembros del Concejo Municipal de Santa Ana y un Supervisor de OC están expresando su preocupación sobre un centro de rehabilitación planificado en Santa Ana, que ya alberga una gran cantidad de servicios sociales.

Una serie de organizaciones de prensa y de gobierno abierto están expresando su preocupación por un proyecto de ley estatal que podría destruir la Ley de Registros Públicos de California, una ley fundamental que permite a las personas obtener documentos y registros públicos del gobierno.

El proyecto de ley estatal fue reformulado el jueves, dando marcha atrás en costosas tarifas que podría haber impuesto a las personas que intentaban obtener registros públicos.

Los siete escaños del Concejo Municipal de Huntington Beach pronto podrían estar en la boleta después de que un juez del Tribunal Superior del Condado de Orange ordenara a Surf City cambiar su enfoque respecto de las elecciones, una decisión derivada de una demanda que alega que el actual sistema de votación priva de sus derechos a los votantes minoritarios.

A partir del próximo mes, todos los residentes del Condado de Orange tendrán la posibilidad de hacer comentarios públicos de forma remota a través de servicios como Zoom, como resultado de una ley estatal que exige que todos los concejos municipales y la Junta de Supervisores de OC acepten comentarios virtuales de las personas.

La controvertida expansión del vertedero en el sur del condado de Orange podría enfrentar una demanda de grupos conservacionistas, ya que expresan su preocupación de que la expansión pueda amenazar a la población local de pumas.

Spencer Custodio es el editor cívico. Puede comunicarse con él en scustodio@voiceofoc.org. Síguelo en Twitter @SpencerCustodio.

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