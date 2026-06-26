Cole Palmer no llora por el desaire de Thomas Tuchel a Inglaterra

Cole Palmer, estrella del Chelsea, insiste en que “no está llorando” por la decisión de Thomas Tuchel de omitirlo del equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026. El mediocampista ofensivo, que también puede jugar en las bandas, fue sorprendentemente dejado fuera del plantel de 26 jugadores para el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Jugadores como Phil Foden, Luke Shaw, Lewis Hall y Harry Maguire tampoco hicieron lo suficiente para convencer al entrenador Tuchel de su lugar en el equipo. Hace solo dos años, Foden estaba marcando el gol de Inglaterra en la derrota por 2-1 ante España en la final de la Eurocopa 2024, y fue el Jugador del Año de los Tres Leones al final de ese mismo año calendario.

Pero ha tenido problemas de forma y estado físico en el período intermedio, y finalmente Tuchel optó por otras opciones ofensivas. Sin embargo, Palmer dijo que se tomará un tiempo para recuperarse durante la temporada baja, y espera que Inglaterra llegue hasta el final en la Copa del Mundo.

En una entrevista con la revista iD, dijo: “No estoy llorando por una decisión que no se puede cambiar, y espero que los chicos lleguen hasta el final. Este verano voy a relajarme, descansar por primera vez en tres o cuatro años, antes de volver a lo que amo. Si no estoy haciendo nada, entonces veré los partidos”.

El Chelsea comienza la nueva temporada de la Premier League con una visita a los rivales locales del Fulham el viernes 24 de agosto, antes de recibir al Brighton para su primer partido en Stamford Bridge.