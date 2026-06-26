Por qué Ed Kelce dice que Taylor Swift es igual que su nuera Kylie Kelce

La familia lo es todo para Taylor y Travis, por lo que los VIP incluyen automáticamente a sus respectivos padres y hermanos. El supuesto padrino Jason Kelce también comparte al menos dos hijas de edad de niña de las flores, Wyatt y Elliotte, con su esposa Kylie Kelce, aunque dependiendo de cuándo sea el gran día, su hermana menor Bennett también podría crecer para desempeñar ese papel. (Lamentablemente, el bebé Finnley probablemente tendrá que dormir esta vez.)

Veremos cuáles de los compañeros de equipo de Travis son elegidos, pero fue padrino en la boda de 2022 del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, con Brittany Mahomes, así que al menos uno de los chicos del equipo de fútbol debería estar allí, además del entrenador Andy Reid. También tiene un grupo leal de amigos que ha estado cultivando desde sus días en Cleveland Heights, así que esa despedida de soltero centrada en el golf y la cerveza va a estar genial.

En cuanto a la novia, la mejor amiga de la infancia, Abigail Anderson, ha permanecido como un pilar en la vida de Taylor. Y, aunque su famoso grupo ha evolucionado a lo largo de los años, Selena Gomez sigue estando en el círculo íntimo de regalar pan de masa madre.

Tampoco es difícil imaginar que alguien cercano a la pareja se ordene y oficie la ceremonia, aunque no apostamos por Flavor Flav.

Y, añádanlo a la lista, alguien debe prestar atención a los planes de viaje de Niall Horan esta primavera.