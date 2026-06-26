Encuentros en espacios fronterizos

El importante encuentro cultural europeo de revistas asociadas a la red Eurozine se celebró del 7 al 9 de noviembre de 2025 en Nova Gorica. La conferencia se centró en la identidad multilingüe de Gorica y Nova Gorica, regresando a la idea fundamental del proyecto Eurozine, al cual se ha unido la revista Razpotja desde 2015: la traducción como instrumento para la formación de una esfera pública transnacional. El evento se inauguró con una conferencia introductoria de la historiadora de ideas estadounidense, Marci Shore.

Cuando Eurozine fue fundado en los años noventa, el mundo actual era inconcebible. En los círculos intelectuales occidentales, predominaba un optimismo radiante: la bruja mala había muerto y todos vivirían felices para siempre. Sin embargo, como señalan Stephen Holmes e Ivan Krastev en el libro “The Light that Failed” (La luz que falla), muchos en Occidente reemplazaron la ausencia de obstáculos para un futuro democrático con la presencia de condiciones previas. Creían que después de caer el régimen comunista, la democracia liberal florecería como pan recién horneado.

Este optimismo liberal estaba teñido de triunfalismo benefactor. Prevalecía la noción de que el Este alcanzaría al Oeste, el cual ya había descubierto cómo hacer las cosas, y ahora todos debían seguir su ejemplo. Holmes y Krastev se preguntaron si este liberalismo “imitativo” era inherentemente humillante. Quizás ni los consejeros occidentales más bienintencionados pudieron ocultar el sentido de superioridad hacia aquellos a quienes se esperaba que imitaran. “Los occidentales”, afirman, “visitaban los estados postcomunistas como los turistas visitan a los primates en el zoológico. Solo les interesaba lo que faltaba: como los pulgares o el estado de derecho en movimiento”.

Eurozine penetró en este entorno con la idea de desjerarquizar Europa: con la idea de pluralismo que nos enriquece mutuamente, la renovación del cosmopolitismo; la idea del multipolarismo y la apertura como correcciones para los desequilibrios entre Oriente y Occidente; y la idea de integración intelectual como antídoto al triunfalismo paternalista.

Parte de esto podría haber sido también una nostalgia, como se encuentra en las memorias de Stefan Zweig “El mundo de ayer”, donde describe la época anterior a la Primera Guerra Mundial como una era de inocencia, cuando era posible viajar sin pasaporte. Aquellos que alguna vez conocieron un mundo de libertad individual saben y pueden atestiguar que Europa alguna vez disfrutó despreocupadamente en su juego caleidoscópico de colores. Milan Kundera evocó esta nostalgia habsbúrgica, la nostalgia por el pluralismo, en 1984 en su ensayo “El secuestro del Este o la tragedia de Europa Central”. La Europa Central, como la describe Kundera, “quería ser una versión comprimida de toda Europa misma en toda su diversidad cultural, una pequeña Europa prerromana, un modelo abreviado de Europa, compuesto por naciones según una regla: la mayor diversidad posible en el menor espacio posible”.

El fin de la Guerra Fría trajo consigo la sensación de que podríamos regresar a ese cosmopolitismo, esta vez en forma postimperial. Para mí, esto era el ethos de Eurozine: cosmopolitismo postimperialista, pluralismo no paternalista. El medio para esto era la traducción. La traducción como una forma de activismo.

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