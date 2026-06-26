Religión, revolución y renaturalización

En su primera edición del año, titulada “Héroes del Pensamiento Libre”, New Humanist rinde homenaje a las “personas difíciles” que se niegan a conformarse con las expectativas ideológicas y buscan defender los hechos, ya sean intelectuales en la primera línea del debate público o aquellos lo suficientemente valientes como para alejarse de los sistemas de adoctrinamiento.

Rompiendo con la fe Ellie Broughton habla con terapeutas del Reino Unido que se especializan en ayudar a las personas a romper sus conexiones con las comunidades religiosas y forjar una nueva identidad para sí mismos. Este proceso, que el autor estadounidense Brian Zahnd y pastor no denominacional ha descrito como “el proceso de eliminar los elementos superfluos de cultura, mito y dogma tóxico de su fe”, es referido por terapeutas profesionales como “deconstrucción”.

Como explica Broughton, existen una variedad de enfoques terapéuticos para apoyar a las personas que buscan dejar un grupo religioso o recuperarse de un trauma asociado. Además de las metodologías de “asesoramiento post-culto”, estas también incluyen prácticas espirituales seculares que ayudan a los pacientes a llenar el vacío en sus vidas que dejó la religión, como la música, los psicodélicos y las prácticas somáticas. En el Reino Unido, también existen grupos de apoyo voluntario y líneas de ayuda.

Algunas de las personas que logran dejar atrás la religión institucional se convierten en terapeutas ellos mismos, aplicando su experiencia vivida para obtener “una visión y comprensión únicas” y para empatizar con las creencias, temores y vulnerabilidades de los clientes después de la religión. Pero si bien tener experiencias personales de dejar una fe ayuda de muchas maneras”, escribe Broughton, “también puede ser un obstáculo” —los profesionales deben evitar proyectar sus propias experiencias en los pacientes. No obstante, escribe, los terapeutas especializados estarán “a la vanguardia” en proporcionar servicios de deconstrucción en países donde la religión está en declive.

En nombre de Dios Katherine Denkinson explora el surgimiento de una nueva camada de influenciadores misóginos en línea que se están reenmarcando a sí mismos y las teorías que profesan como cristianos, utilizando valores religiosos para defender la reinstauración de “el orden natural” y un retorno a roles tradicionales para las mujeres.

Estas figuras están “ganando un seguimiento alarmantemente grande de jóvenes hombres”, escribe, citando un estudio que muestra que los jóvenes británicos son cada vez más propensos a identificarse como de derecha y antifeministas. “Es un cambio que se está aprovechando para ganar legitimidad e influencia para sus ideas misóginas en el mundo exterior —incluyendo en círculos políticos”, escribe.

Con su calma y teorías pseudo-intelectuales, estos hombres han conseguido apariciones en canales de noticias nacionales en el Reino Unido, convirtiéndose en una amenaza aún más perniciosa que personajes caricaturescos y agresivos como Andrew Tate. Ofrecen lo que parece ser una alternativa persuasiva a la política radical de la “manosfera” —pero en realidad son etnonacionalistas con estrechos vínculos con grupos de defensa contra el aborto y los derechos de las mujeres, cuyos puntos de vista han sido eco por candidatos del partido Reforma del Reino Unido.

Aunque algunas partes del establishment cristiano están tratando de distanciarse de estas figuras adoptando una posición pública conscientemente igualitaria, escribe Denkinson, el riesgo es que tales movimientos solo radicalicen aún más a los miembros de la “manosfera” cristiana.

Resistencia del lápiz labial rojo Alexandra Domenech documenta las experiencias de mujeres bielorrusas arrestadas y encarceladas por su oposición al régimen de Alyaksandr Lukashenka tras las protestas masivas de 2020. Inspiradas por la candidata presidencial de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya y las líderes de la oposición Maria Kolesnikova y Veronika Tsepkalo, miles de mujeres se unieron al movimiento de protesta, participando en marchas de mujeres y exigiendo el fin de la cultura política patriarcal del país.

A pesar del duro trato que han recibido, “las mujeres que han salido de estos centros penitenciarios cuentan historias de desafío y solidaridad”, escribe Domenech. Aunque una reciente amnistía permitió la liberación de muchas, 175 mujeres siguen en prisión por sus creencias políticas.

Domenech entrevista a varias disidentes femeninas sobre sus experiencias en prisión, donde se hicieron esfuerzos sistemáticos para aplastar su espíritu. A pesar de una intensa vigilancia y castigos severos, estas mujeres se negaron a ser víctimas. Muchas organizaron actividades para elevar la moral de las compañeras presas y participaron en “actos secretos y pequeños de protesta”, como decorar objetos pequeños con los colores de la bandera bielorrusa roja y blanca o usar lápiz labial rojo imitando el estilo distintivo de Kolesnikova.

Como explica una exdetenida, “algunos de los guardias no pudieron evitar sentirse conmovidos por la dignidad y la integridad de las presas políticas”. Quizás, escribe Domenech, el futuro de Bielorrusia “será liderado por mujeres —una vez que regresen del exilio y sean liberadas de la cárcel”.

Peligros del rewilding Richard Pallady explora las consecuencias de los procesos de rewilding en especies de plantas y animales. Aunque muchos organismos están “más que felices de rewildarse a sí mismos”, escribe, “no son entidades estáticas y plácidas como pensamos”. El rewilding puede parecer un proceso benigno, pero tiene resultados prácticos complejos que cuestionan nuestras suposiciones sobre la modificación y lo que es “natural”.

“Introgesión”, la “entrada de una población genéticamente definida en otra”, es un proceso antiguo, pero en el mundo moderno, donde se utilizan enormes regiones para la agricultura de cultivos y ganado y los animales domésticos a menudo están libres de vagar, las oportunidades para la introgesión —ya sea a través de la polinización cruzada o el cruce— son mucho mayores.

Como explica Pallady, el rewilding lleva el riesgo potencial de “inundación genética” —alterando a la población silvestre de tal manera que ya no pueda adaptarse a condiciones cambiantes. Desafortunadamente, dado que se ha hecho una investigación limitada sobre la introgesión —principalmente en casos como el salmón o malas hierbas híbridas agresivas— “simplemente no sabemos cuáles serán los efectos” a largo plazo.

Cada vez más países están adoptando políticas de rewilding con el objetivo de restaurar poblaciones de animales al borde de la extinción, a menudo utilizando especímenes identificados como los “más puros” genéticamente. Pallady señala que sería conveniente reflexionar sobre las cuestiones prácticas, éticas y morales planteadas por tales intentos de ingeniería inversa. También deberíamos “prestar más atención a la genética —y no solo por ideas abstractas sobre la ‘pureza'”.

Reseña por Alastair Gill