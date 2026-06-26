Tienda de tatuajes de Florida se niega a prestar servicio a militares y veteranos por ser criminales de guerra

Un estudio de tatuajes de Florida enfrenta críticas después de una publicación en redes sociales que declaró que los miembros en servicio activo y veteranos del ejército no son bienvenidos en la empresa, lo que generó críticas en línea.

El 23 de junio, una publicación de Revival Tattoo Collective en Largo, Florida, decía: “La gente está en sus sentimientos porque expresé mi opinión sobre el ejército y la aplicación de la ley. Mi opinión es que el ejército está lleno de criminales de guerra y la aplicación de la ley mata a bebés y ciudadanos desarmados en la calle. Si no te gusta mi opinión, está bien, pero no la vas a cambiar. Llámame corto, publica registros de hace 20 años, amenaza al departamento de salud, usa epítetos homofóbicos. Eso solo prueba mi punto y muestra el verdadero carácter de nuestro ejército. Gracias por mostrar tus verdaderos colores”.

La publicación agregaba: “Una vez más, para los lentos, el ejército. Muy simple, si eres ex militar o estás sirviendo actualmente, simplemente no vengas a la tienda. Serás rechazado”.

La tienda fue fundada por Brady Martinson, quien es descrito en el sitio web como “un tatuador y pintor de letreros, con script, blackletter y tipografía personalizada en la piel. Trata cada palabra como arquitectura: medida, ponderada y construida para durar toda la vida”.

Algunos de las respuestas a la publicación controversi parecen estar de acuerdo con el sentimiento, con una mujer diciendo: “El ejército se aprovecha de jóvenes desfavorecidos atrayéndolos con promesas de pagar la universidad y haciéndoles creer que es su única oportunidad de salir adelante en la vida. ACAB”.

ACAB es una abreviatura de “todos los polis son unos c****-s”.

Pero muchas de las respuestas fueron negativas.

Una persona escribió: “Este tipo de pensamiento es decepcionante e inmaduro. Juzgar a un grupo entero por las acciones de unos pocos es el mismo tipo de prejuicio que seguramente afirmas oponerte. (Ej: Contra una raza, la comunidad LGBTQ, etc.) Hay personas buenas y malas en cada profesión y en cada ámbito de la vida”.

Añadieron: “He servido junto a personas de cada background imaginable y algunas de las personas más desinteresadas, compasivas que he conocido llevan uniforme. Reducir a millones de miembros del ejército y oficiales de aplicación de la ley a los peores ejemplos entre ellos no es estar “despierto” o ser inteligente, es simplemente prejuicio. Si vas a rechazar estereotipos, deberías rechazarlos consistentemente. Sana a ti mismo y rompe este ciclo interminable de conflicto entre los humanos”.

Otra persona respondió: “Jaja debe ser tan pacífico ser tan ignorante”.

“No estoy de acuerdo con tu opinión, pero eso no significa que no lucharé por tu derecho a decirlo. Por favor, ten en cuenta que la Primera Enmienda simplemente te protege de ser castigado por el gobierno por tu discurso. No te protege de las consecuencias de lo que dices”, escribió otro comentarista.

Una persona respondió a la publicación con un gif que decía: “Deja de infringir la ley hijo de p****”.

Otro publicó una respuesta diciendo: “Iré y simplemente no te lo diré hasta después, jaja”, y Revival Tattoo Collective respondió a la publicación con: “No, no lo harás”.

En una declaración a Fox News Digital, un portavoz de la tienda dijo: “Sí, estoy reservado y no puedo aceptar clientes militares ni civiles. Gracias por tu interés en mi opinión”.