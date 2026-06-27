Ejército reclutará 28,000 tropas adicionales para abordar la inseguridad

El Ejército reclutará 28,000 tropas adicionales para combatir la inseguridad

El Ejército nigeriano ha concluido sus planes para reclutar y entrenar a 28,000 personas adicionales como parte de los esfuerzos para fortalecer su capacidad operativa e intensificar la lucha contra la inseguridad en todo el país.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército (COAS), el Teniente General Waidi Shaibu, reveló esto el viernes durante una conferencia de prensa para conmemorar el 163º Día de Celebración del Ejército Nigeriano (NADCEL 2026), diciendo que el Servicio también está expandiendo su estructura de fuerza, mejorando las estrategias de despliegue y aprovechando la tecnología moderna para contrarrestar las amenazas de seguridad en evolución.

Representado por el Jefe de Política y Planes (Ejército), el Mayor General Bamidele Alabi, el COAS dijo que el Ejército se compromete a negar a los elementos criminales y subversivos la libertad para operar, asegurando que todas las operaciones militares se lleven a cabo conforme a las reglas de combate, el derecho internacional humanitario y las disposiciones constitucionales sobre los derechos humanos.

Explicó que la mano de obra sigue siendo crítica para la efectividad operativa del Ejército, lo que llevó al establecimiento de un campo de entrenamiento adicional en Amasiri Edda, que se convierte en la tercera institución dedicada a entrenar reclutas para el Ejército nigeriano.

“Estamos mejorando nuestras estrategias de despliegue y empleando tecnología moderna como multiplicador de fuerzas en nuestros esfuerzos para degradar rápidamente todas las formas de criminalidad en el país.

“La mano de obra es tan importante como el equipo necesario para combatir la inseguridad. Con este fin, hemos ampliado nuestro alcance de reclutamiento mediante el establecimiento de otro campo de entrenamiento en Amasiri Edda, convirtiéndolo en la tercera institución para entrenar a civiles hábiles para el Ejército nigeriano.

“Con esta acción, se espera que el Ejército nigeriano reclute y entrene a 28,000 tropas adicionales para ayudar a frenar la marea de inseguridad en todo el país”, dijo.

El Jefe del Ejército agregó que el Servicio ha establecido brigadas y unidades adicionales, al tiempo que revisa continuamente su estructura de fuerza para abordar las brechas operativas observadas y responder de manera efectiva a los desafíos de seguridad emergentes en todo el país.

Según él, el Ejército también ha mejorado su capacidad operativa mediante la incorporación de plataformas de combate modernas, multiplicadores de fuerzas y asociaciones estratégicas.

Shaibu dijo que el Ejército había institucionalizado medidas para reconocer la valentía y honrar a los héroes caídos, al tiempo que emprendía un extenso desarrollo de infraestructura en todas las formaciones y unidades en todo el país.

Señaló que el bienestar del personal sigue siendo un pilar central de su visión de liderazgo a través de la implementación de una cultura de “Soldado-Primero” que prioriza el bienestar de los oficiales, soldados y sus familias como un impulsor clave de la eficacia operativa.

Reafirmando el compromiso del Ejército con la protección de los derechos humanos, el COAS dijo que las tropas continuarán cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales en estricto cumplimiento con los marcos jurídicos nacionales e internacionales que rigen el conflicto armado.

“En consecuencia, seguiremos cumpliendo con nuestros deberes constitucionales en consonancia con las reglas de combate, con respeto por todos los aspectos de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Federal de Nigeria, así como en otros principios y directrices internacionales”, dijo.

El Jefe del Ejército sostuvo que a pesar del entorno de seguridad en evolución de Nigeria, el Ejército nigeriano ha permanecido firme en el cumplimiento de su mandato constitucional y continúa modernizando sus capacidades para hacer frente a las amenazas emergentes.

Dijo que las tropas están actualmente involucradas en múltiples operaciones en todo el país, donde han continuado degradando las actividades de los terroristas de Boko Haram/ISWAP, los bandidos, los secuestradores, los grupos separatistas y otros actores no estatales que amenazan la paz y la estabilidad nacionales.

Se espera que la Celebración del 163º Día del Ejército Nigeriano muestre los logros operativos del Servicio, honre a los héroes caídos y reafirme su compromiso de salvaguardar la soberanía e integridad territorial de Nigeria.